El regreso de Ronna Keit, la madrastra de Julio Iglesias

Ronna Keit está de vuelta al papel couché en España. Al cumplirse 25 años desde su boda con Julio Iglesias Puga, padre de Julio Iglesias, posa para “Hola” con Jaime y Ruth, los dos hijos que tuvo con el recordado doctor. Hay una larga entrevista con la que fue madrastra de Julio Iglesias, con confesiones como que pasó por una depresión.

En portada también Kate Middleton y su regreso a las celebraciones de Pascua con gran elegancia, destaca la revista en una foto junto a su hija Carlota. El rey Juan Carlos. I ha estado en España dentro de su tour europeo antes de volver a Abu Dabi donde reside y “Hola” lo lleva a portada con una imagen en Sevilla.

“Diez Minutos” ha retratado el momento en el que Álvaro Morata y Alice Campello se reencontraron por sus niños y al parecer no fue muy tranquilo, sino más bien “tenso”. Aitana copa la portada después de “confesarse” a Rosalía y a media España en el concierto de la primera sobre sus relaciones amorosas. Noemí Salazar enseña su casa y la actriz Eva Isanta dice que quiere conservar “a la chica” de su infancia en su interior.

Irene Rosales, expareja de Kiko Rivera, está dolida por cosas que ha dicho éste, pero mantiene la calma. “Hay que ser buena persona. La gente no agradece, pero la vida sí”, espeta en la portada de “Semana”. Su excuñada Isa Pantoja se ha dejado ver en Semana Santa con María del Monte, antaño íntima de Isabel Pantoja (de hecho crió a Chabelita de pequeña) y hoy sin relación con la cantante. Irene Villa hace balance y recuerda su duro pasado, marcado por el atentado de ETA que la dejó sin piernas: “Me he pasado la vida luchando”. Y reseña también en la portada para Rosalía y sus triunfales conciertos en Madrid.

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“Lecturas” se centra en la Reina Sofía, quien poco a poco levanta cabeza tras perder a su hermana Irene de Grecia. La revista cuenta que se ha apoyado en sus hijas las infantas Elena y Cristina esta Semana Santa para recobrar poco a poco la actividad en su agenda y vida. Foto para la Duquesa de Gales en la misa de Pascua; también para Aitana por los detalles que desveló de sus relaciones; y para el reencuentro de Chabelita y María del Monte.