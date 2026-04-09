La CIAF quiere buscar un registrador del Alvia para esclarecer la frenada antes del choque con el Iryo en Adamuz

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), adscrita al Ministerio de Transportes, quiere desentrañar cómo el sistema de seguridad del tren Alvia siniestrado en Adamuz (Córdoba) activó una frenada de emergencia alrededor de cuatro segundos antes de colisionar con el Iryo descarrilado. Para ello, ha solicitado a la jueza la recuperación y el análisis de un registrador alojado en el tren, aunque todavía no ha recibido autorización, a la espera del nombramiento de los peritos que investigarán el siniestro.

Hasta el momento, el análisis de los registradores jurídicos (cajas negras) de los trenes ha permitido conocer que el impacto se produjo en apenas 15 segundos desde que el Iryo abandonó la vía. Su maquinista activó el freno de emergencia cuando la velocidad ya se había reducido a 182 kilómetros por hora. No se ha observado ninguna acción por parte del maquinista del Alvia, que circulaba a 204 km/h cuando se produjo el accidente.

Determinar qué orden activó la frenada

Sin embargo, unos segundos antes del impacto, con el tren a 216 km/h, el sistema de seguridad LZB de este tren había provocado una frenada de emergencia. La CIAF explica que esta acción respondió al cierre de la señal de salida de la vía 2, que tuvo lugar "de manera intempestiva, pasando de lucir blanco (vía libre) a rojo (parada)", tras el descarrilamiento del Iryo en la vía 1.

Tren Alvia accidentado en Adamuz. / Manuel Murillo

En el escrito remitido al juzgado, al que ha tenido acceso Diario CÓRDOBA, la comisión destaca su interés por determinar "la orden concreta emitida por el LZB que pudiera haber originado dicha actuación". Así, tras analizar el contenido del registrador del tren Alvia, ha constatado que este dispositivo no incluye información sobre la actuación del sistema LZB, que se encuentra almacenada en el sistema Deuta, "el cual dispone de una memoria resistente a impactos", describe. Este equipo se hallaba alojado en el coche 1 del Alvia, entre el asiento 8A y el maletero.

Ahora podría encontrarse entre los restos custodiados, en el interior de los coches del Iryo que colisionaron o en el lugar del accidente, en el talud. La CIAF aclara que es posible obtener información por otras vías, pero el análisis de este registrador permitiría confirmar sus hipótesis. Por ello, solicita acceder a los restos del tren Alvia para localizar el Deuta; la colaboración de la Policía Judicial en la revisión de los restos y la participación de personal de Actren (con conocimiento de los componentes del tren) y de la propia CIAF "para facilitar la identificación del dispositivo".

Sin permiso para el reportaje fotográfico

Por el momento, la plaza 2 de Instrucción de Montoro, que investiga la tragedia, ha denegado esta prueba a la espera del nombramiento de los peritos judiciales que investigarán, de forma paralela, las causas del siniestro, que provocó 46 víctimas mortales.

La jueza instructora también ha rechazado la posibilidad de que la CIAF realice un reportaje fotográfico de los vagones 6, 7 y 8 del Iryo, que descarrilaron ocupando la vía por la que circulaba el Alvia, argumentando que ya obra en las actuaciones un reportaje fotográfico derivado de la inspección ocular.

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En último lugar, la jueza ha denegado, "por no ser de interés para la instrucción de la causa", la solicitud al servicio de Emergencias Sanitarias de Andalucía 112 de las grabaciones y el informe final del despliegue de emergencias. La CIAF había reclamado esta información, explicando que "resulta imprescindible para reconstruir de forma fidedigna la secuencia de activación y actuación de los servicios de emergencia, a efectos de su inclusión en el informe final que debemos remitir en cumplimiento del Reglamento (UE) 2020/572".