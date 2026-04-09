Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

Salud

Sanidad se compromete a ampliar el acceso al cribado de cáncer de mama desde los 45 hasta los 74 años

María Varela, afectada por la enfermedad y que registró 65.000 firmas para reclamar el adelanto de las mamografías a los 40 años sale "contenta" tas reunirse con el Ministerio

La ministra de Sanidad, Mónica García, en una rueda de prensa en motivo de las huelgas de personal médico en distintas comunidades autónomas el pasado 27 de marzo (archivo)

La ministra de Sanidad, Mónica García, en una rueda de prensa en motivo de las huelgas de personal médico en distintas comunidades autónomas el pasado 27 de marzo (archivo) / Mateo Lanzuela - Europa Press / Europa Press

Europa Press

El Ministerio de Sanidad ha trasladado este jueves a María Varela, paciente de cáncer de mama metastásico con 43 años, su compromiso para ampliar el acceso al cribado de cáncer de mama desde los 45 hasta los 74 años, en línea con la evidencia científica, una recomendación que podría publicarse a final de año si las comunidades autónomas dan su visto bueno.

"Salgo contenta", ha destacado en una entrevista con Europa Press después de reunirse con el director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, y con la subdirectora general de Promoción de la Salud y Prevención, Estefanía García.

Noticias relacionadas

Varela, afectada por esta patología, recogió en marzo 65.000 firmas para exigir adelantar las mamografías a los 40 años. En la actualidad, la recomendación de mamografía en España se dirige a mujeres de entre 50 y 69 años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
  4. Hallado un cuerpo en la zona de Caso en la que se busca a Ramón Isidro González
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que marca tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
  7. Un emblemático restaurante de Gijón sale a subasta por segunda vez por un precio mínimo de 1,25 millones
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la silla de terraza más cómoda para tomar el sol (y por menos de 40 euros)

Entrega de firmas en el Ayuntamiento de Siero para forzar una consulta sobre la externalización del agua

Entrega de firmas en el Ayuntamiento de Siero para forzar una consulta sobre la externalización del agua

La plataforma del agua de Siero entrega 10.854 firmas en defensa de la consulta popular: “Si no se convoca será algo obsceno, la democracia no puede estar recortada”

La plataforma del agua de Siero entrega 10.854 firmas en defensa de la consulta popular: “Si no se convoca será algo obsceno, la democracia no puede estar recortada”

En imágenes: Los trabajadores de Vega de Rengos se concentran frente a Delegación de Gobierno

En imágenes: Los trabajadores de Vega de Rengos se concentran frente a Delegación de Gobierno

Los Canapés acoge una versión de "Un enemigo del pueblo" que devuelve a las mujeres el protagonismo

Los Canapés acoge una versión de "Un enemigo del pueblo" que devuelve a las mujeres el protagonismo

El calor deja huella en los genes: así podría afectar el cambio climático a la evolución

El calor deja huella en los genes: así podría afectar el cambio climático a la evolución

Irene Rosales sorprende a todos y tiende la mano a Kiko Rivera antes de su entrevista definitiva en televisión: "Confío en que cambie"

La carrera solidaria "Avilés en marcha contra el Cáncer" teñirá de verde la ciudad este domingo por una buena causa

La carrera solidaria "Avilés en marcha contra el Cáncer" teñirá de verde la ciudad este domingo por una buena causa

Las lesiones castigan a la defensa del Avilés: pierde dos laterales de manera indefinida

Las lesiones castigan a la defensa del Avilés: pierde dos laterales de manera indefinida
Tracking Pixel Contents