Gijón Sound, los veinte años del LEV y el Vesu avanzan la temporada de festivales en Asturias

La temporada de festivales avanza en la región con las primeras programaciones para las próximas semanas, como el Gijón Sound, del 16 al 19 de abril, o el LEV Festival, también en Gijón y celebrando dos décadas, del 20 de abril al 3 de mayo, además del adelanto de otros ciclos que llegarán algo más tarde, como el Vesu, en Oviedo y en Bueño. Las tres citas han anunciado nuevos detalles de su programación esta semana, entre las que se encuentran nombres como "Los Punsetes", una propuesta sonora de Enirque del Castillo en la iglesia de la Laboral o María Arnal, respectivamente.

Gijón Sound, los veinte años del LEV y el Vesu avanzan la temporada de festivales

En el caso del Gijón Sound, con un despliegue que abarca múltiples sedes, una agenda de actividades paralelas y un cartel que equilibra consolidados con apuestas emergentes nacionales y locales, la ciudad se prepara para una cita que proyecta una imagen "abierta y creativa". Se trata, declaró el presidente de Divertia, Oliver Suárez, de que Gijón "respire música" en sus calles y salas como consigue desde hace más de una década. "Es una iniciativa que es mucho más que un festival de conciertos; es una forma de entender la cultura", declaró. La estructura de esta edición huye del modelo de macroconciertos y se centra en aforos medios. Esta filosofía se traduce en una programación musical que arranca el jueves 16 de abril en el teatro Albéniz con los directos de "Querida Margot" y "Sarria" y sigue durante el fin de semana con "Muñeca Rusa", Nat Simons, Sofia, "Los Punsetes", "Susto", "Los Míticos del Chimborazo", "Calequi y Las Panteras", "Aiko El Grupo", "Henge" y "Repion", "Elderly Brothers" o "Montefurado".

Gijón Sound, los veinte años del LEV y el Vesu avanzan la temporada de festivales

El LEV Festival, por su parte, anunció ayer que su 20 aniversario, entre el 30 de abril y el 3 de mayo suma una nueva ubicación: Bajo la mayor cúpula elíptica de Europa, en la iglesia de la Universidad Laboral, llegará una propuesta sonora de Enrique del Castillo. Bajo el nombre de "Umbráfono" (sábado 2 y domingo 3 de mayo) se presentará un proyecto "que transforma el celuloide en experiencia sonora". "La performance emplea lectores ópticos diseñados y fabricados por el propio artista que transforman en sonido la luz proyectada a través de películas de 35 mm, basándose en el sistema de lectura óptica-analógica utilizado desde los inicios del cine sonoro. Las películas, también originales del artista, generan sonidos armónicos, texturas y atmósferas en una experiencia irrepetible", explican desde el LEV.

Noticias relacionadas

El Vesu, por su parte, el 26, 27 y 28 de junio entre Oviedo y Bueño incluirá este año en su cabeza de cartel a bandas como María Arnal –único concierto en Asturias–, "Depresión Sonora", "Dora Band" y "Puño Dragón". El nuevo proyecto musical de Pimp Flaco y Kinder Malo dará en Oviedo uno de sus primeros conciertos como banda. El tercer tramo de abonos está disponible en la web a un precio de 50 euros.