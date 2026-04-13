Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

Crisis migratoria

Hallan dos cuerpos sin vida en la costa de Formentera e investigan si se trata de migrantes

El primer cadáver fue localizado el pasado viernes, y el segundo, este domingo

Chalecos salvavidas abandonados en la costa de Formentera pertenecientes a los pasajeros de las pateras

Chalecos salvavidas abandonados en la costa de Formentera pertenecientes a los pasajeros de las pateras / Javi Parejo

Pilar Martínez

Dos nuevos cuerpos sin vida han aparecido durante el fin de semana en las costas de Formentera. El primero de ellos fue localizado el pasado viernes, según avanzó la emisora de radio local Ràdio Ill, mientras que el segundo hallazgo lo ha adelantado el canal de televisión IB3 y tuvo lugar este domingo, según confirma el servicio de prensa de la Guardia Civil.

Los dos cadáveres fueron trasladados hasta las dependencias de pompas fúnebres, donde se seguirá el protocolo previsto hasta su entierro en el cementerio de Sant Francesc de Formentera.

Noticias relacionadas

Aunque desde la Guardia Civil nunca confirman la identidad ni procedencia de estos cadáveres, todo hace pensar que se trataría de dos nuevas víctimas de la ruta migratoria irregular entre las costas de Argelia y España, las dos primeras de este mes de abril.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás: 'Es nuestra forma de decir gracias al mundo
  2. Nacen diez pastores del osu en un parto clave para salvar la única raza de perro asturiana: 'Son increíbles
  3. Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
  4. ArcelorMittal aprovecha el 'boom' de la Defensa: los nuevos buques de la Armada Española se fabricarán con acero asturiano
  5. Aarón Martínez, el adolescente castrillonense que hace arte con un boli Bic, estrena exposición en Avilés
  6. En el concejo de Asturias con menos mujeres: 'En mi pueblo viven mi marido y tres solteros
  7. La Primera Flor pone a bailar a moscones y visitantes con dos grandes verbenas y las orquestas Pasito Show y Tekila
  8. El emblemático Garaje Sporting de Gijón reactiva su transformación en viviendas tras ocho años de abandono

El último de los abañiles que hizo su casa con sus propias manos en este conocido barrio de Oviedo

El último de los abañiles que hizo su casa con sus propias manos en este conocido barrio de Oviedo

El cangués "Javi Cañón" vendió ochenta cupones de la ONCE premiados con 500 euros cada uno

El cangués "Javi Cañón" vendió ochenta cupones de la ONCE premiados con 500 euros cada uno

La actriz Ruby Rose acusa a Katy Perry de agredirla sexualmente en una discoteca de Melbourne

La actriz Ruby Rose acusa a Katy Perry de agredirla sexualmente en una discoteca de Melbourne

Vecinos y empresas aplauden el plan de La Pecuaria y confían en que la llegada de la Europea a Gijón sea "ágil"

Vecinos y empresas aplauden el plan de La Pecuaria y confían en que la llegada de la Europea a Gijón sea "ágil"

La romería de La Flor (con recuerdo al gran apagón de hace un año) reúne en Lena a cientos de incondicionales de las fiestas de "prau": "Aquí siempre hay ambiente"

La romería de La Flor (con recuerdo al gran apagón de hace un año) reúne en Lena a cientos de incondicionales de las fiestas de "prau": "Aquí siempre hay ambiente"

"El ambiente en las calles de Budapest es de celebración, no de protesta, la gente tenía ganas de cambiar, sobre todo los jóvenes", dicen los erasmus asturianos María Arias y Adriel Romay

"El ambiente en las calles de Budapest es de celebración, no de protesta, la gente tenía ganas de cambiar, sobre todo los jóvenes", dicen los erasmus asturianos María Arias y Adriel Romay

Los alumnos que estudiaron PREU en 1968 en los Dominicos de Oviedo celebran su comida anual

Los alumnos que estudiaron PREU en 1968 en los Dominicos de Oviedo celebran su comida anual

El pasmo del productor de Broadway Michael J. Moritz al ver el Palacio Valdés y el Niemeyer: "No es normal que una ciudad del tamaño de Avilés tenga dos teatros así"

El pasmo del productor de Broadway Michael J. Moritz al ver el Palacio Valdés y el Niemeyer: "No es normal que una ciudad del tamaño de Avilés tenga dos teatros así"
Tracking Pixel Contents