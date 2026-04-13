Juicio en A Coruña por la Primitiva millonaria: dos familias reclaman el boleto premiado

El juicio de la Primitiva millonaria sin dueño que el lotero de San Agustín, Manuel Reija, aseguró haberse encontrado en su despacho en julio de 2012 ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de A Coruña con dos familias reclamando el boleto. Una es la de José Luis Alonso, a quien la Policía y la Fiscalía consideran legítimo propietario, y la otra la de de Manuel Ferreiro, quien había reclamado el premio antes del expediente de hallazgo. Ambos fallecieron, por lo que son sus familias las que reclaman el premio de 4,7 millones de euros.

Para las defensas del lotero y su hermano, Miguel Reija, quien era delegado provincial de Loterías en aquel momento, estos dos escritos de acusación son “absolutamente excluyentes”. De hecho, se solicitó en esta primera sesión que se dejase fuera del proceso a la defensa de Ferreiro, ejercida por Belén Canosa, pero la jueza no lo ha admitido. Christian Díaz Delgado y Beatriz Seijo representan a la hija y viuda de Alonso.

Los hermanos Reija llegaron a los juzgados, en la antigua fábrica de tabacos, sobre las diez de la mañana, media hora antes del inicio de la vista. Con apariencia tranquila, ninguno de los dos quiso hacer declaraciones a los medios de comunicación.

"Para que exista estafa tiene que haber un legítimo estafado"

Jesús Ángel Sánchez, que representa al lotero, aseguró que "hay dos escritos acusatorios que son excluyentes entre sí" e insistió en que "para que exista estafa tiene que haber un legítimo estafado" pero, dijo, "en ningún caso está acreditada la titularidad del título al portador". "Existen indicios de una hipotésis de que una persona realizase apuestas de combinación idénticas durante un tiempo, pero esto en absoluto supone ni acredita la existencia de una legítima propiedad de este título al portador", aclaró el abogado, quien pidió la nulidad del procedimiento, aunque la magistrada lo rechazó.

Joaquín Burkhalter, el abogado del que era delegado de Loterías cuando se halló el boleto, Miguel Reija, también defendió la "existencia de dos acusaciones con relatos absolutamente incompatibles". Señaló, además, sobre su patrocinado, que "no se describe ninguna actuación" que constituya un delito de blanqueo de capitales, que es lo que pide la Fiscalía o, alternativamente, de encubrimiento.

Las peticiones del Ministerio Público

La Fiscalía pide para Manuel Reija, lotero de San Agustín, seis años de prisión por apropiarse del boleto de la Primitiva premiado con 4,7 millones en el sorteo del 30 de junio de 2012 cuando su legítimo dueño acudió a comprobarlo a su despacho. El Ministerio Público le acusa de un delito de estafa o, de forma alternativa, de uno de apropiación indebida. En este tiempo, el lotero ha defendido su inocencia y ha asegurado que se encontró el boleto abandonado en su establecimiento, aunque cambió su versión inicial.

La Fiscalía también dirige su acusación contra el hermano del lotero, Miguel Reija, que era delegado de Loterías y Apuestas del Estado en la provincia de A Coruña, al que imputa un delito de blanqueo de capitales, por el que solicita seis años de prisión, o, alternativamente, de encubrimiento, con tres años de cárcel.

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En caso de que el tribunal considere que incurrió en un delito de blanqueo, pide que se le imponga una multa de 9,4 millones, el doble del valor del premio. Además de las penas de cárcel, el Ministerio Público pide que el lotero --continúa con su despacho en San Agustín-- sea inhabilitado para el ejercicio de cualquier profesión relacionada con las Loterías y Apuestas del Estado durante el tiempo de la condena y a que abone una multa de 20 euros diarios durante doce meses, unos 7.300 euros. Para su hermano, solicita una inhabilitación profesional similar.