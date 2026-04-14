Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

Sorteos

Sorteo Euromillones del martes 14 de abril de 2026

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del martes 14 de abril de 2026.

Sorteo Euromillones del martes 14 de abril de 2026.

Redacción

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 14 de abril de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 01, 02, 04, 28, 44 y las estrellas 5 y 12.

El código del Millón ha sido el BHZ42096.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Noticias relacionadas

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás: 'Es nuestra forma de decir gracias al mundo
  2. El fallecido en el cabo Vidio, un conocido vecino de Pravia, conductor del Principado, que practicaba atletismo, ciclismo y rally
  3. Aarón Martínez, el adolescente castrillonense que hace arte con un boli Bic, estrena exposición en Avilés
  4. Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
  5. El gran mercado (con decenas de puestos) que vuelve al corazón de Oviedo este fin de semana tras el éxito de 2025
  6. El imparable desarrollo del 'octavo concejo' de Asturias que ya roza los 20.000 habitantes, más que Villaviciosa o Llanera
  7. De dejar el fútbol y ser “una mole” de 95 kilos a convertirse en el goleador de moda en España: la atípica historia de Fede Viñas
  8. Hallado muerto en un pedrero de la costa de Cudillero un hombre al que su familia buscaba tras no presentarse a trabajar

Asturias, en plural

Sorteo Euromillones del martes 14 de abril de 2026

Sorteo Euromillones del martes 14 de abril de 2026

Sorteo Bonoloto del martes 14 de abril de 2026

Sorteo Bonoloto del martes 14 de abril de 2026

Un tiroteo deja, al menos, 16 heridos en una escuela de secundaria turca

Treinta suscriptores de LA NUEVA ESPAÑA aprenden cómo disfrutar del eclipse con la astrofísica Lucía González: "Asturias está en una posición privilegiada para observarlo"

Treinta suscriptores de LA NUEVA ESPAÑA aprenden cómo disfrutar del eclipse con la astrofísica Lucía González: "Asturias está en una posición privilegiada para observarlo"

El futuro laboral de los 800.000 interinos de la Administración española sigue en el aire

Ignacio Peláez, jefe de Oncología del Hospital de Cabueñes: "España tarda mucho en aprobar fármacos respecto a otros países"

Ignacio Peláez, jefe de Oncología del Hospital de Cabueñes: "España tarda mucho en aprobar fármacos respecto a otros países"

Los promotores culturales ven "mucho potencial" en el nuevo recinto ferial de Langreo para acoger proyectos nacionales e internacionales: "Es un espacio maravilloso"

Los promotores culturales ven "mucho potencial" en el nuevo recinto ferial de Langreo para acoger proyectos nacionales e internacionales: "Es un espacio maravilloso"
Tracking Pixel Contents