Pasando revista en rosa
Tana Rivera y Roca Rey, la pareja folclórica del momento
El plan con amigas de la Infanta Sofía por Madrid
El quiosco rosa se ha rendido a la pareja del momento, del más puro diseño made in España. Tana Rivera y Roca Rey salen juntos y con ellos todo el imaginario folclórico se ha dado cita. La nieta de la Duquesa De Alba y de Luis Miguel Dominguín está ennoviada con el torero del momento, el joven Roca Rey y así lo proclaman las revistas del corazón, dispuestas a explotar hasta la saciedad la jugosa historia de amor de la hija de Fran Rivera y también nieta de Carmina Ordóñez.
En "Hola" llevan foto de ambos en portada con el anuncio de todos los detalles. Foto también para Sara Carbonero, que repite en todas las revistas también, por el funeral de su madre Goyi Arévalo. La revista apuesta por el Rey Juan Carlos, condecorado en Francia y arropado por sus hijas Elena y Cristina y su nieto mayor Froilán. Con los tres posa en la foto.
Además de los dos temas citados (Carbonero y los novios), "Semana" entrevista a Arturo Valls, que dice con humor que su padre, del que no se separa, es como la madre de Isabel Pantoja.
En "Lecturas" hablan de la inmensa fortuna de Santiago Segura, el director más taquillero. Reseñan los 70 años de Imanol Arias. Y recogen las palabras de Shakira referentes a su ruptura con Gerard Piqué: "Me rompí en mil pedazos pero me reconstruí".
Exclusiva en "Diez Minutos", que pillaron a la Infanta Sofía de salida por Madrid con amigas. Se fueron todas a su antiguo colegio, el Santa María de los Rosales. Hay fotos. Y otra "exclusivilla": Alexia Rivas sale con el ex de la asturiana Luján Argüelles.
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