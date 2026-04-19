Cristina Pedroche confiesa cómo afronta su segunda maternidad: "Con el móvil en la mano por si pasa algo"

Cristina Pedroche se ha sumado este 19 de abril a la XIII Carrera “Madrid en Marcha contra el Cáncer”. Una cita que ha reunido a miles de personas con el objetivo de concienciar sobre la enfermerdad y recaudar fondos.

"Estoy súper orgullosa", apuntaba la presentadora, e insistía en la necesidad de "apoyar a los enfermos, a sus familiares, a que se sientan vistos, cuidados, apoyados y queridos", y confiesa que para ella "hoy es un día muy especial".

Volcada en su segunda maternidad

Más allá de su faceta solidaria, Cristina está viviendo una de las etapas más dulces tras convertirse en madre por segunda vez junto a su pareja, Dabiz Muñoz. La colaboradora aseguró ante los mircófonos de Europa Press, que su segunda maternidad “va muy bien”, aunque reconoce que continúa marcando su día a día, incluso en actos como esta carrera solidaria.

Y es que, su asistencia al evento ocurre apenas unos días después del bautizo de su hijo Isai; una ceremonia íntima y simbólica que ella y Dabiz Muñoz celebraron en Madrid. Más concretamente en la iglesia de Santa Eulalia de Mérida, en el barrio de Vallecas, un templo situado en la calle "Los Pedroches". Un guiño muy especial para Cristina por su apellido y su vínculo con la zona.

"Fue muy bonito" confesó, sin entrar en demasiados detalles para preservar la intimidad de la familia, mientras continúa encadenando compromisos profesionales y actos solidarios.

Sin embargo, confesó haber participado en la carrera "con el móvil en la mano por si pasa algo", un reflejo de la alerta constante propia de la maternidad. Pese a ello, se mostró tranquila al dejar a sus hijos con su madre: "Me fío totalmente; se los dejé a ella y por eso puedo estar hoy aquí sin estar mal" aseguró.