Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Problemas tecnológicos

ChatGPT sufre una caída a nivel mundial con millones de usuarios afectados

ChatGPT.

ChatGPT.

El Periódico

Barcelona

ChatGPT, uno de los chatbots creado con inteligencia artificial (IA) más populares en el mundo, ha sufrido una caída total a escala internacional este lunespor la tarde. Según el portal Downdetector, en el que se reportan los fallos de las principales redes sociales y herramientas digitales, la poderosa herramienta de OpenAI ha presentado problemas desde las 16.00 horas, cuando los usuarios han empezado a reportar que su compañero digital no respondía a sus preguntas y búsquedas.

Por el momento, OpenAI, empresa detrás de este popular chatbot, no se ha pronunciado al respecto.

Noticias relacionadas

Cabe recordar que estos problemas técnicos coinciden con los sufridos recientemente por usuarios de Claude, herramienta de la empresa de Anthropic que ha experimentado un fuerte crecimiento desde finales del pasado año a raíz del buen rendimiento de sus últimos modelos, especialmente en tareas de programación. Varios expertos coinciden en señalar la falta de abastecimiento para ventanas de contexto de magnitudes como las alcanzadas por los modelos más recientes, lo cual ha llevado a limitar el uso de los planes de suscripción más básicos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica más barata del mercado para esta primavera: con tres niveles de asistencia al pedaleo
  2. Multado con 200 euros por viajar solo en el coche en ciudad y no respetar la nueva señal de Tráfico: el Gobierno fomenta el uso del coche compartido
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: disponible por 17,99 euros
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el innovador set de limpieza que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros
  5. Multado con 600 euros por pasar delante de un control de tráfico, no ser detenido y escribir cuando detiene el coche por 'solidaridad': la Guardia Civil extrema la vigilancia
  6. José Manuel García, fundador de Grupo Roxu: 'La empresa tiene el patrimonio valioso de sus trabajadores, gente que se implicó y que ha sido clave
  7. La conductora del bus volcado en Gijón trató de esquivar a dos coches que iban 'haciendo maniobras imprudentes
  8. Un brutal accidente en Gijón deja un bus volcado y dos ocupantes de un turismo graves y excarcelados y otros ocho heridos leves

Del menú ultracongelado a comer "casi" como en casa: Gijón libra su batalla escolar en los comedores

Del menú ultracongelado a comer "casi" como en casa: Gijón libra su batalla escolar en los comedores

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el arcón de gran capacidad que es el más barato: disponible por solo 29,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el arcón de gran capacidad que es el más barato: disponible por solo 29,99 euros

Superficie, capacidad económica y coste real de los trabajos: los nuevos criterios para el reparto de las ayudas para la limpieza de playas

Superficie, capacidad económica y coste real de los trabajos: los nuevos criterios para el reparto de las ayudas para la limpieza de playas

De un ‘hola’ en el ascensor a celebrar el gol juntos: Heineken® impulsa nuevas conexiones entre fans

De un ‘hola’ en el ascensor a celebrar el gol juntos: Heineken® impulsa nuevas conexiones entre fans

El Ayuntamiento de Llanes invertirá 165.000 euros en parques infantiles

El Ayuntamiento de Llanes invertirá 165.000 euros en parques infantiles

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la tostadora más potente y barata del mercado: disponible por 17,95 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la tostadora más potente y barata del mercado: disponible por 17,95 euros
Tracking Pixel Contents