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Accidente de tráfico

Cortada la A-3 en Cuenca tras una colisión entre dos camiones que ha causado dos heridos

El accidente, ocurrido en el término del municipio conquense de Honrubia, ha originado un incendio

Una imagen del incendio ocasionado tras la colisión entre dos camiones en la A-3 a la altura edl municipio conquense de en Honrubia.

Una imagen del incendio ocasionado tras la colisión entre dos camiones en la A-3 a la altura edl municipio conquense de en Honrubia. / DGT

EP

Cuenca

Dos personas han resultado heridas este lunes tras la colisión entre dos camiones ocurrida en la carretera A-3, dentro del término municipal de Honrubia (Cuenca).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el accidente ha ocurrido a las 6.48 horas en el kilómetro 170 de la citada autovía, en sentido Madrid. El choque ha provocado el incendio de ambos camiones.

Estas mismas fuentes indican que la autovía ha tenido que ser cortada en sentido Madrid. Se ofrece un paso alternativo en el kilómetro 175, en el desvío a Cañada Juncosa, hasta la incorporación de nuevo a la autovía en Honrubia.

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En el lugar están actuando efectivos de la Guardia Civil, bomberos de Motilla del Palancar, una ambulancia de Urgencias, un médico de Urgencias, una UVI y una ambulancia de soporte vital básico.

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