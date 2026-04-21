Iker Casillas reaparece tras la muerte de la madre de Sara Carbonero: "Estoy mejor callado"

Sara Carbonero está viviendo una de las etapas más complicadas de su vida.Tras hacer frente a una larga enfermedad, el pasado 13 de febrero salía a la luz la dura pérdida de su madre, Goyi Arévalo. Una triste noticia para la periodista y su familia, que aún no ha reaparecido ni ha querido pronunciarse públicamente.

Demostrando una vez más la buena relación que mantienen, Iker Casillas no dudó en aparcar sus compromismos profesionales para trasladarse hasta el tanatorio de Corral de Almaguer y brindar apoyo a su exmujer y madre de sus tres hijos.

Una presencia de lo más significativa, ya que más allá de la cordialidad que mantienen, también conservaba una estrecha relación con la que fue su suegra. Ambos fueron los responsables de cuidar a los pequeños de la casa cuando la fundadora de la marca 'Slow Love' fue operada de urgencia a principios de enero en Lanzarote.

Apenas una semana después de la triste noticia, y mientras Sara permanece alejada de los focos, Iker ha reaparecido públicamente en la gala de los 'Premios Laureus 2026', que se celebraron ayer en Madrid para reconocer a los mejores deportistas del año.

Elegante y discreto, el futbolista posó con la mejor de sus sonrisas a su paso por la alfombra roja. Aún así, con la habitual discrección que le caracteriza, ha optado por no atender a los reporteros, evitando responder preguntas incómodas sobre cómo se encuentra su exmujer: "Estoy mejor callado. Hasta luego" ha sentenciado.

Una frase rotunda, con la que demuestra que prefiere preservar la intimidad de la periodista en estos momentos tan duros a los que está haciendo frente.