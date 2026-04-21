Los médicos vuelven a la huelga la próxima semana "ante la falta de avances reales" del Ministerio de Sanidad

Los médicos seguirán con su huelga contra el Estatuto Marco. Así lo ha anunciado este martes el Comité de Huelga estatal "tras constatar la ausencia de avances sustanciales en la última reunión mantenida con el Ministerio de Sanidad el pasado 17 de abril". En un comunicado, señalan que "aunque la propuesta ministerial generó inicialmente ciertas expectativas, su análisis detallado evidencia que no da respuesta suficiente a los problemas estructurales del colectivo médico ni garantiza mejoras reales en sus condiciones laborales". El próximo paro será desde el lunes 27 hasta el jueves 30 de abril.

Ante esta situación, el Comité de Huelga -formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA)- ha trasladado una contrapropuesta centrada en los ejes clave del conflicto.

Piden la creación de un Estatuto propio del médico y facultativo, acorde a su formación y responsabilidad; un ámbito de negociación específico, con garantías jurídicas reales y sin dependencia de otras mesas; la implantación de una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación o una clasificación profesional "justa, acorde al nivel formativo y a la responsabilidad clínica". Asimismo, reclaman un modelo de jubilación flexible y sin penalizaciones, que reconozca la penosidad del ejercicio médico.

Seguridad jurídica

El Comité advierte de que la propuesta del Ministerio "no ofrece seguridad jurídica suficiente para una negociación propia ni compromisos efectivos en materias clave como jornada, clasificación profesional o jubilación". Tras más de 14 meses de conflicto sin avances reales, los médicos afrontan unas nuevas jornadas de huelga la próxima semana, que se suman a las ya celebradas en febrero y marzo.

Desde el Comité se subraya que el mantenimiento del conflicto "no responde a una falta de voluntad de acuerdo por parte del colectivo médico, sino a la ausencia de propuestas útiles por parte del Ministerio". En este sentido, se reitera la disposición al diálogo, pero se advierte de que "sin avances concretos no es posible desconvocar la huelga".

Asimismo, los médicos y facultativos "trasladan sus disculpas a los pacientes, conscientes de que son los más afectados por esta situación. La movilización no se dirige contra ellos, sino que también busca garantizar su seguridad y una atención sanitaria de calidad. Precisamente por ese compromiso, se ven obligados a mantener las protestas". Finalmente, hacen "un llamamiento a la unidad del colectivo y al seguimiento de las movilizaciones, ante un escenario en el que está en juego no solo una convocatoria de huelga, sino el futuro de la profesión médica y la calidad del Sistema Nacional de Salud".