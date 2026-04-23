Roca Rey corta dos orejas tras sufrir una cornada grave en la Maestranza

Eran las 20.10 de la tarde cuando salió el quinto toro de la tarde de nombre Soleares. Roca Rey tuvo claro que quería darle la vuelta al devenir del festejo que iba en caída libre ante la decepción de Victoriano del Río. Brindó su faena a El Juli, el torero que ostenta con más Puertas del Príncipe y tantas tardes de gloria firmó en Sevilla. Su faena a Soleares ha sido la más rotunda de sus tres tardes en esta temporada.

Fue una faena vibrante a la altura de una figura del toreo, con la mala fortuna de caer herido al entrar a matar en el muslo. Tuvo que ser trasladado por su cuadrilla rápidamente a la enfermería tras ver cómo la sangre brotaba. En estos momentos, está siendo intervenido por el cirujano de la plaza en la enfermería de una cornada en el muslo.

Zulueta pide más oportunidades

Se quedó la plaza fría y compungida tras la cornada a Roca Rey. Zulueta se fue a portagayola en un arrebato de valor. Allí, le enjaretó una larga de rodillas y un buen recibo de verónicas demostrando que quiere ser torero y necesita más contratos.

Se desmonteró Curro Javier con los palos tras un buen tercio de banderillas. Se fue Zulueta con la ilusión por las nubes al platillo dorado, tras brindar a la enfermería, para plantarle cara a Jabaleño. Un toro violento, encastado y complicado por momentos. El torero sevillano demostró que, además de arte y pellizco, tiene mucho valor. Le aguantó los cabezazos y pitonazos en la franela. Las tandas con la diestra fueron vibrantes llenas de emoción que conectaron con el público del Baratillo. Le costó romper al animal conforme avanzó la faena. La pena de su actuación fue que la espada cayó baja. Vuelta al ruedo de Zulueta llevándose el cariño del público.

Antes en el tercero, Javier Zulueta ya dejó muestras de su concepto a Envoltorio, un bello animal jabonero, por lentas verónicas hasta a los medios. Tuvo buen son en los primeros tercios, con una gran lidia de Curro Javier, que volvía esta tarde a los ruedos tras sufrir un trombo pulmonar hace un mes. Brindó su faena a Gabriel Rojas, ganadero y su tío. Empezó el torero del Arenal con unos ayudados con pellizco. Dejó patente su concepto, puro y clásico, de la escuela sevillana que tantos buenos toreros ha dado la Maestranza. No pudo coger la faena vuelo por la condición del animal que le costó entrega en la muleta y se afligió muy pronto. Aún así, Zulueta no se amilanó y estuvo intentándolo por ambos pitones, con una buena colocación, dejando derechazos y naturales muy templados.

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Mal lote para José María Manzanares

No tuvo suerte José Manzanares con su lote en su segundo compromiso del abono. Si en su anterior comparecencia fue el viento el que le jugó una mala pasada, en esta ocasión fueron los toros que le tocaron en suerte. Embestidas sin entrega y mortecinas en la muleta. Además, ambas faenas tuvieron el mismo guion en las que Manzanares intentó ponerse por ambos pitones sin llegar a tener eco en los tendidos. Sus dos oponentes no tuvieron recorrido. En su primero, se llevó Manzanares un gran susto en las primeras tandas tras intentar ligar al animal que casi lo alcanza. En el cuarto, el diestro optó por torear más técnico, de uno en uno, intentando que el animal se viniera arriba, cosa que nunca ocurrió. No ha tenido una buena feria Manzanares.