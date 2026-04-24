Más de 200 policías se han suicidado en España en los últimos siete años, cinco este 2026

El suicidio en los cuerpos y fuerzas de seguridad sigue siendo un tabú. Pese a que todos los cuerpos policiales tienen sus planes de prevención, que incluyen atención psicológica para los agentes que la necesitan y campañas de detección, todavía cuesta acceder a datos que reflejen el problema. Las únicas cifras aproximadas que existen son las que recopilan asociaciones de agentes concienciados con esta problemática. Una de ellas es la Asociación Andaluza Preventiva del Suicidio Policial que trabaja con cuerpos de seguridad de toda España, tanto de ámbito nacional, autonómico como local.

Esta entidad asegura que en los últimos 20 años se han quitado la vida mas de 550 agentes de policía en España. De estos, 209 han sido en los últimos siete años, desde 2009. El peor año fue 2021 cuando se registraron 44 casos. En lo que llevamos de 2026, cinco agentes se han quitado la vida. El presidente y fundador de la Asociación Andaluza Preventiva del Suicidio Policial, Alberto Martín, asegura que "el suicidio ya se ha convertido en la principal causa de muerte de los agentes en activo, un drama silencioso que se incrementa por momentos".

"El suicidio ya se ha convertido en la principal causa de muerte de los agentes en activo" Alberto Martín — Presidente de la Asociación Andaluza Preventiva del Suicidio Policial

Martín considera que "los silencios y olvidos institucionales están directamente vinculados a los suicidios y acciones violentas que padecen los miembros de los cuerpos y fuerzas de Seguridad" y lamenta "la poca pericia a la hora de la prevención y solución". Por eso la entidad insta a "instaurar protocolos y medios que permiten detectar a los funcionarios que se encuentren en riesgo y se les preste la ayuda necesaria".

Los policías viven situaciones conflictivas derivadas de su labor profesional que repercuten en su vida personal, advierten las entidades

"Debido al aumento de casos detectados en los últimos años el colectivo policial está preocupado y viene reclamando la necesidad de adoptar medidas preventivas", remarca Martín, que añade que "los policías viven continuas situaciones conflictivas derivadas de su labor profesional" que también les repercuten en su vida personal. "Los trastornos de ansiedad y depresión son mayores que en otros grupos profesionales", destaca Martín. La entidad considera que los agentes también suelen vivir falta de comprensión por parte de algunos mandos; dificultad para conciliar vida familiar y laboral por los difíciles turnos y el movimiento de destinos o la falta de reconocimiento.

Entidades formadas por agentes dan voluntariamente apoyo psicológico a compañeros

Para ayudar a los agentes, esta entidad realiza tareas de apoyo psicológico además de talleres para insistir en la prevención de la salud mental y ayudar a los agentes a tener "una vida estable y sin fisuras". También se hace formación para detectar posibles conductas de riesgo así como encuentros para fomentar las relaciones y vivencias. Además, la entidad fomenta la divulgación "de la problemática real de los suicidios policiales" para visibilizarla y concienciar a las instituciones y al conjunto de la sociedad.

Ángeles custodios

Desde hace años la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen sus planes de prevención y de atención a problemas de salud mental. Complementariamente, hay entidades formadas por policías que velan, de forma voluntaria, por la salud mental de sus compañeros de forma directa. Una de ellas es la Asociación Ángeles de Azul y Verde que desde hace unos 11 años trabaja con el modelo de 'gatekeeper': efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil que están especialmente pendientes de sus compañeros y son capaces de detectar cambios, a veces imperceptibles, en su comportamiento que les pueden poner en alerta ante un posible problema emocional.

"No sustituimos en ningún caso a los profesionales sanitarios ni a los recursos oficiales, pero en muchas ocasiones sí somos ese primer apoyo al que un compañero se atreve a acudir", explica a El Periódico de Catalunya la presidenta de la entidad Vanesa Oulego González de Araujo. "Durante muchos años las asociaciones éramos el único recurso disponible" que tenían los agentes, subraya Oulego. "Por eso pudimos reaccionar de forma mucho más rápida y cercana que lo hace la Administración, que por su propia estructura no siempre tiene esa agilidad", remacha.

"Hace años, un compañero que se iba de baja por depresión era cuestionado, no se entendía. Ahora hay más empatía y eso es un cambio importante" Vanesa Oulego González de Araujo — Presidenta de la Asociación Ángeles de Azul y Verde

"Nuestra labor se basa en estar cerca, en conocer a los compañeros y en poder detectar cambios de conducta, de ánimo o de hábitos que pueden ser señales de alerta. Ese seguimiento informal, desde la confianza y la empatía, es algo que difícilmente se consigue desde estructuras más rígidas", resume Oulego González, que admite que en los últimos años se ha avanzado mucho, principalmente en la formación de mandos, y con cursos de gestión del estrés y reconocimientos médicos más completos.

"Hay una mayor preocupación real por el bienestar de los compañeros, y eso es un cambio importante", señala Oulego González, que pese a ello apunta que faltan más psicólogos, garantizar la discreción en determinadas medidas, como la retirada de armas, detectar las bajas psicológicas que se enmascaran como problemas físicos y reforzar los protocolos en cuestiones sensibles.

Noticias relacionadas

Sin embargo, Oulego González destaca que el principal cambio es en la percepción de los problemas de salud mental dentro de los cuerpos policiales: "Hace años, un compañero que se iba de baja por depresión era cuestionado, no se entendía y muchas veces no se le tomaba en serio". Ahora destaca que los agentes son más empáticos ante las bajas, pese a que algunos policías siguen bromeando con ello. "El que está de baja no es un flojo ni alguien débil, es un compañero o una compañera que está sufriendo, y hay que tratarlo como tal", añade la presidenta de Ángeles de Azul y Verde que recuerda que de estos problemas "no está libre nadie, desde la escala básica hasta la superior, desde un guardia hasta los niveles más altos de responsabilidad".