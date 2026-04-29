La investigación del accidente ferroviario
El abogado de una de las víctimas de Adamuz presenta un escrito de recusación contra dos de los tres peritos por sus vínculos con Adif, Azvi y Ferrovial
La defensa de una víctima argumenta que las relaciones previas de los peritos con Adif y Renfe podrían comprometer la imparcialidad del informe
Manuel Ruiz
La investigación judicial del accidente ferroviario de Adamuz sigue adelante y ahora suma un nuevo frente. Tal y como había anunciado, el abogado de una de las supervivientes ha pedido que se aparte a dos de los tres peritos designados por la plaza 2 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, que lleva el caso.
El abogado José Luis Orta solicita la recusación de dos de los tres peritos por sus relaciones profesionales con empresas vinculadas al ámbito ferroviario. En su escrito de recusación, al que ha tenido acceso Diario CÓRDOBA, explica que ya el pasado 20 de abril presentó recusación sobre uno de los peritos designados y le fue rechazada la petición porque los peritos aún no habían jurado el cargo en el momento procesal de la solicitud.
Por eso, la petición, que se ha presentado este miércoles, 29 de abril, se formula después de que los tres peritos designados juraran sus cargos, algo que ocurrió el pasado 22 de abril. El abogado sostiene que, una vez conocido ese trámite procesal, procede presentar formalmente la recusación de dos de ellos para garantizar la imparcialidad del informe pericial sobre el siniestro.
En el caso de uno de los peritos para los que se pide la recusación, el escrito recoge que este negó mantener una relación personal o profesional actual con Renfe, Adif o empresas subcontratadas para trabajos ferroviarios. No obstante, en la misma comparecencia reconoció haber tenido en el pasado relaciones comerciales con Azvi y con alguna sociedad del grupo Ferrovial, aunque precisó que fueron en ámbitos no ferroviarios, como el del agua, y no con Ferrovial Construcción. La representación de la víctima que pide la recusación entiende que esa relación previa, aunque no vinculada directamente a trabajos ferroviarios, puede afectar a la apariencia de imparcialidad del informe pericial.
La segunda recusación apunta a una obra actual con Adif
En la segunda recusación, según el escrito presentado por el abogado, al ser preguntado el perito por la letrada de la Administración de Justicia sobre posibles relaciones personales o profesionales con Renfe, Adif o empresas subcontratadas para obras o reparaciones ferroviarias, el perito habría indicado que tenía “una obra con Adif ahora en Albacete”.
En su escrito de recusación, el abogado considera que esa vinculación profesional con Adif puede comprometer la apariencia de neutralidad exigible en una prueba pericial de este tipo. Por ello, solicita que también sea revocado y que se designe a otro profesional que asuma sus funciones.
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