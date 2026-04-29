La IA permite crear el primer atlas del sistema reproductivo durante la menopausia

Pese a que la menopausia afecta a la mitad de la población y está asociada a múltiples síntomas y enfermedades, históricamente ha sido poco estudiada, tanto en la investigación biomédica como en la práctica clínica. Por eso, un equipo del Barcelona Supercomputing Center (BSC) ha usado la Inteligencia Artificial y el supercomputador MareNostrum5 para estudiar a fondo qué pasa con los órganos reproductivos femeninos cuando las mujeres pierden la menstruación, en busca de claves para prevenir o actuar ante los síntomas.

El resultado se ha publicado en este miércoles en 'Nature Aging' y constituye el primer atlas a gran escala sobre el envejecimiento del sistema reproductor femenino, gracias a la integración de 1.112 imágenes de tejidos de 659 muestras, procedentes de 304 mujeres de entre 20 y 70 años. Los investigadores han usado técnicas cómo el aprendizaje profundo ('deep learning') para identificar cambios en los tejidos y los procesos moleculares asociados al envejecimiento en cada órgano.

Un equipo liderado por Marta Melé, líder del grupo de Transcriptómica y Genómica Funcional del BSC, ha estudiado en concreto el útero, el ovario, la vagina, el cérvix, el tejido mamario y las trompas de Falopio y la conclusión es que no todos los órganos envejecen de una manera uniforme y lineal: el ovario y la vagina presentan un envejecimiento progresivo que comienza mucho antes de la menopausia, mientras que el útero experimenta cambios más abruptos con el proceso.

"Sabemos que hay un declive de la fertilidad diez años antes de la menopausia, quizá por eso el ovario comienza a envejecer antes, mientras que el útero lo hace abruptamente con la menopausia", indica Natàlia Pujol, investigadora del BSC y autora del estudio.

Reorganización de tejidos

"Hasta ahora, tendíamos a considerar la menopausia principalmente como el final de la función reproductiva del ovario. Sin embargo, nuestros resultados muestran que actúa como un punto de inflexión que reorganiza profundamente otros órganos y tejidos del sistema reproductor, lo que nos permiten identificar los genes y procesos moleculares que podrían estar detrás de estos cambios”, añade Melé.

En consonancia, las investigadoras han descubierto que no sólo los órganos envejecen a distintas velocidades, sino también los tejidos dentro de cada órgano, como la mucosa o el músculo uterino, que son especialmente sensibles a la menopausia. Y, al mismo tiempo, han identificado qué genes se activan o cambian con el envejecimiento, un ámbito donde había un completo desconocimiento, porque mientras a la pubertad se asocia a 3.000 genes, la menopausia, hasta ahora, tan solo a uno.

Muestras de sangre

Por ejemplo, han identificado los genes asociados al prolapso, que provoca el debilitamiento del suelo pélvico. Al mismo tiempo, como descubrir qué genes cambian, permite comprender mejor los cambios a nivel molecular, han buscado señales moleculares asociadas al envejecimiento en muestras de plasma sanguíneo de 21.441 mujeres. Y han descubierto que las señales moleculares pueden detectarse en la sangre, "lo que abre la puerta a monitorizar los cambios que provoca la menopausia en los órganos femeninos y, por tanto, a estrategias de prevención y seguimiento con un procedimiento más sencillo que las biopsias", según Melé.

Los siguientes objetivos del equipo son investigar cómo estos cambios se relacionan con las enfermedades asociadas a la menopausia y monitorizar las señales en la sangre, con el fin mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento y sentar las bases de una medicina más precisa y equitativa para la salud de las mujeres. No obstante, las investigadoras reconocen que aún "están lejos" de que su descubrimiento se traslade a la práctica clínica habitual.