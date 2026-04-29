Ictus, traumatismos, lesión medular... los intensivistas apuestan por crear Neuro-UCI para tratar a pacientes "especialmente complejos"

En una UCI, el paciente neurocrítico destaca por su fragilidad. Lo señala la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) que describe a personas con lesiones neurológicas graves, pero potencialmente reversibles, que ingresan con un ictus, una hemorragia intracraneal, un traumatismo craneoencefálico, una lesión medular aguda... "Manejar con certidumbre a estos pacientes es decisivo, sobre todo porque no solo importa la lesión inicial, sino también evitar la lesión cerebral secundaria, que puede venir causada por hipoxia, hipotensión, edema cerebral, hipertensión intracraneal, fiebre... ", explica el doctor Jon Pérez Bárcena, médico intensivista del Hospital Universitario Son Espases de Palma.

Habla de pacientes que "requieren una vigilancia muy estrecha y decisiones rápidas, a veces minuto a minuto. En estos pacientes, pequeños cambios en la presión arterial, la oxigenación, la ventilación o el nivel de consciencia pueden traducirse en un empeoramiento neurológico importante".

Mejor supervivencia

Una atención especializada se ha asociado con mejor supervivencia y mejores resultados funcionales que la atención no especializada. Por eso los intensivistas insisten en la necesidad de consolidar las áreas de Neuro-UCI en los hospitales que ya atienden a este tipo de pacientes.

"Los pacientes neurocríticos son especialmente complejos y requieren para su manejo un equipo multidisciplinar liderado por intensivistas para mejorar su pronóstico vital y funcional. En los últimos años, se han producido progresos que han mejorado el pronóstico gracias al mejor conocimiento de la fisiopatología, a una mejor monitorización de los enfermos, a la introducción de tratamientos más efectivos y a la prevención de la aparición de complicaciones infecciosas o de otro tipo", explica el doctor José Garnacho, presidente de la SEMICYUC.

Mejor función neurológica

El objetivo de estas Neuro-UCI no se ciñe a que el paciente sobreviva, sino a que lo haga con la mejor función neurológica posible y preservando la viabilidad del tejido cerebral. Así se ha remarcado esta tarde en Madrid, durante la apertura de las V Jornadas de los Aspectos Clínicos de los Pacientes Neurocríticos de la SEMICYUC, dirigidas por los doctores Jon Pérez Bárcena y Mario Chico (jefe de sección de la UCI de Trauma del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y vicepresidente de la SEMICYUC) y que ha reunido a casi un centenar de expertos de toda España.

Los intensivistas han destacado las mejoras en la atención a estos pacientes tan frágiles. Uno de los avances más importantes en los últimos años, señalan, ha sido el paso "de una monitorización general a una que podríamos denominar 'neurológica multimodal'. Ya no se observa solo la tensión arterial o la saturación de oxígeno, sino también muchos más parámetros (presión intracraneal, oxigenación cerebral, Doppler transcraneal, metabolismo cerebral…), los que nos permite detectar antes el deterioro y ajustar el tratamiento de forma más individualizada", ha apuntado el doctor Pérez Bárcena.

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"En vez de aplicar objetivos iguales para todos, hemos de adaptar el tratamiento al tipo de lesión", señala el doctor Pérez Bárcena

Estos avances van de la mano de una medicina intensiva más personalizada, apuntan. "En vez de aplicar objetivos iguales para todos, hemos de adaptar el tratamiento al tipo de lesión, al patrón de monitorización y a la respuesta del propio cerebro del paciente. Individualizar la presión de perfusión y la oxigenación es el camino a seguir", finaliza el doctor Pérez Bárcena. Crear unidades Neuro-UCI implica una apuesta por equipos especializados de neurointensivistas, que necesitan de una formación concreta, concluyen los médicos.