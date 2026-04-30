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Muere una niña de 11 años en Ourense por una posible infección de meningitis

Se ha realizado la búsqueda y control de todos los contactos más próximos a la pequeña, 104 personas en total, para descartar contagios

Complejo hospitalario de Ourense

Complejo hospitalario de Ourense / Iñaki Osorio

R. O.

La Consellería de Sanidad de Galicia ha confirma el fallecimiento de una niña de 11 años en el Complejo Hospitalario de Ourense (CHUO) en el que estaba ingresada con sospecha de infección meningocócica invasora. Ante dicha sospecha se activó el protocolo vigente publicado por la Dirección General de Salud Pública.

Según informa la Consellería de Sanidad, además de las actuaciones correspondientes al sistema asistencial en relación con los contactos estrechos familiares y sanitarios, desde el Departamento Territorial de Sanidade de Ourense se realizó la búsqueda de los contactos estrechos de los últimos 10 días dentro de su ámbito educativo y social.

Estos contactos estrechos (104), todos identificados ya, están citados esta tarde y mañana viernes para recibir la quimioprofilaxis recomendada por los protocolos de actuación en estos casos.

Sanidade lamenta el fallecimiento de la niña y traslada sus condolencias a la familia. Galicia decidió ampliar las pautas de vacunación frente a esta patología y, desde este mismo mes de mayo será la primera comunidad en administrar a los niños y niñas de 12 años la protección frente a la forma más frecuente de la meningitis.

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De esta forma, los menores que acudan al centro de salud a la revisión de los 12 años recibirán ya la nueva dosis frente al meningococo B. La vacunación frente a esta enfermedad bacteriana ya estaba prevista en el calendario de inmunización a los 2 y a los 4 meses, más una dosis de recuerdo al hacer 1 año. Ahora, las niñas y niños que no tengan esa pauta completa recibirán dos dosis a los 12 años y, el resto, una sola dosis.

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