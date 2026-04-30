¿Sabes dónde vas a ver el eclipse total de Sol? Hoy es el día para elegir el mejor lugar.

Ensayo general para el eclipse total de Sol que se verá en España el 12 de agosto. Esta tarde, nuestra estrella estará prácticamente en la misma posición en el cielo, así que es el mejor momento para comprobar si el lugar elegido para la observación es el más adecuado.

El eclipse será hacia las 20.30 horas -varia ligeramente según la ubicación-, un momento en el que el Sol estará muy bajo, por eso es importante comprobar que nada entorpece su visión.

Para establecer a qué altura estará sobre el horizonte, habrá que mirar hacia el oeste en un momento determinado, teniendo en cuenta la hora en que se verá la fase de totalidad.

Una vez que se conoce la hora, esta tarde habrá que mirar dónde está el Sol siete minutos antes. Si se puede ver sin obstáculos, como montañas o edificios, el 12 de agosto tendremos la misma vista.

Elegir el buen lugar es fundamental en la franja de totalidad (donde el Sol estará tapado al cien por cien por la Luna) pues esa fase solo durará entre un minuto y medio o dos, dependiendo de dónde estemos.

El eclipse será total en una franja que cruza las comunidades de Galicia, Asturias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.

Fuera de ese área el eclipse será parcial y su duración será aproximadamente de una hora.

Como siempre, para mirar directamente al Sol hay que llevar unas gafas especiales y homologadas, aunque esta tarde basta con comprobar si el sitio elegido está iluminado por la estrella, sin mirarla de frente.

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El del próximo 12 de agosto es el primero del llamado Trío de Eclipses, que se completará con otro total el 2 de agosto de 2027, y uno anular, el 26 de enero de 2028.