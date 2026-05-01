Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Sorteos

Sorteo Euromillones del viernes 1 de mayo de 2026

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del viernes 1 de mayo de 2026.

Sorteo Euromillones del viernes 1 de mayo de 2026.

Redacción

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 1 de mayo de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 3, 9, 42, 46 y 47 y las estrellas 11 y 1.

El código del Millón ha sido el BRN12035.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Noticias relacionadas

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad de la vía e iba solo: la Guardia Cvil extrema la vigilancia por la nueva S-51 b
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los auriculares deportivos más baratos del mercado: autonomía de hasta 30 horas
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bastones de aluminio para trekking al precio más bajo por el Día de la madre: por solo 14,99 euros
  4. Aterriza en España el radar de velocidad más temido hasta la fecha: 9.980 conductores sancionados en 72 horas por el radar que supera en tamaño al resto
  5. Atención conductores asturianos: atascos kilométricos en las próximas horas por lo ocurrido en las principales vías de salida
  6. El Gobierno lanza la ayuda de 4.000 euros para contratar empleadas de hogar para el cuidado de niños o mayores: aún hay plazo para pedirla
  7. Avilés despide a Marcos 'el Figu', uno de los personajes más icónicos de la hostelería de la villa
  8. Multado con 200 euros un conductor que viaja con su bicicleta colocada en el portabicicletas trasero y manteniendo la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia por lo ocurrido en la parte trasera del coche

Dos exjugadores del Sporting logran el ascenso a Segunda División

Dos exjugadores del Sporting logran el ascenso a Segunda División

La CE desmiente a Trump y advierte de sus "opciones" para protegerse ante nuevos aranceles

La CE desmiente a Trump y advierte de sus "opciones" para protegerse ante nuevos aranceles

El Ayuntamiento de Salas reactiva los paseos saludables gratuitos para fomentar la actividad física entre los vecinos

El Ayuntamiento de Salas reactiva los paseos saludables gratuitos para fomentar la actividad física entre los vecinos

El "arrepentido"

Vivienda y "flexliving"

El debate sobre la eutanasia

¿Tiene sentido la OPEP sin los Emiratos?

Bienvenida en El Musel al comité director de la Estrategia marítima Atlántica

Bienvenida en El Musel al comité director de la Estrategia marítima Atlántica
Tracking Pixel Contents