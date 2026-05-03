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Naufragio en el Cantábrico

La Guardia Civil y el Servicio de Emergencias buscan al tripulante de un pesquero francés hundido frente a Asturias

La baliza de emergencia empezó a activarse en la madrugada del domingo, tres días después de la desaparición de la embarcación

Estado en el que quedó el pesquero francés hundido frente a las costas de Asturias.

Estado en el que quedó el pesquero francés hundido frente a las costas de Asturias. / Servicio de Emergencias del Principado de Asturias

Efe

Oviedo

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha puesto en marcha hace ya tres días un dispositivo de búsqueda del único tripulante de un barco francés, el Santa María Dominic, con base en el puerto de Audierne (Francia), que permanece desaparecido desde el pasado 29 de abril cuando no regresó a tierra después de faenar.

Según ha informado el SEPA, las labores se están llevando a cabo en el entorno de la localidad de Porcía, en el municipio de El Franco, ubicado en la comarca occidental de Asturias, después de que el Centro de Salvamento Marítimo solicitara ayuda por tierra.

Restos del barco

En el Mirador Punta de Atalaya han aparecido restos del barco y a la zona se ha desplazado Salvamento Marítimo, que cuenta con un helicóptero y una embarcación; el SEPA ha enviado al Grupo de Rescate a bordo de una aeronave medicalizada, así como a miembros de Cruz Roja y de voluntarios de Protección Civil. La Guardia Civil se ha sumado al dispositivo de búsqueda con una aeronave con agentes del GREIM y dos patrullas de seguridad ciudadana mientras la patrullera "Río Ésera" se dirige a la zona.

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La baliza de emergencia del pesquero se activó en la madrugada del domingo, después de que la embarcación llevase tres días desparecida. Fue a las 3:40 horas cuando empezó a emitir señales el dispositivo de la embarcación.

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