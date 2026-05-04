Datos de Aemet
Este abril fue el más cálido en España desde que hay registro, hace más de 75 años
La Agencia Estatal de Meteorología confirma que el pasado abril promedió 15,1 ºC, superando el récord de 2023
EFE
El mes pasado fue el abril más cálido de toda la serie histórica en España (1950-2026), con una temperatura media de 15,1 ºC, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Seis días de abril -el 10, 18, 19, 20, 21 y 22- batieron asimismo récord de día cálido, siendo los más cálidos para su fecha concreta en el conjunto de España al menos desde 1950.
La Aemet ha hecho público este lunes el balance de temperaturas del último mes, que se ha coronado como el abril más cálido al menos desde 1950, cuando empezaron los registros de la serie histórica en España, con una media de 15,1 ºC, superando en una décima al abril más caluroso hasta ahora, el del año 2023.
La agencia ha explicado a través de un hilo publicado en su cuenta oficial de la red social X que "durante prácticamente todo el mes las temperaturas estuvieron por encima de lo normal", exceptuando un breve periodo entre los días 11 y 13.
Según los datos de Aemet, a lo largo de los primeros cuatro meses de 2026 han predominado los periodos con temperaturas superiores a las normales frente a los más fríos de lo habitual, lo que hace que este primer cuatrimestre del año termine como el tercero más cálido de la serie, solo por detrás de 1997 y 2024. "En el primer cuatrimestre de 2026 ha habido doce récords de días cálidos; en un clima sin alterar serían esperables cinco en el año completo", ha advertido la Aemet.
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