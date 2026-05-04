Mapa del nuevo narcotráfico
La heroína regresa con fuerza a España 'disfrazada' en forma de pastillas y cápsulas
Los traficantes simulan que se trata de un medicamento para ocultar la peligrosidad de este opioide y atraer a nuevos consumidores
Germán González
La heroína ha reaparecido en España en formato de pastillas. La forma de consumirla ha cambiado de manera radical. El temor a contraer enfermedades infecciosas, como el sida o la hepatitis, redujo de forma drástica el uso de las jeringuillas para inyectarse vía intravenosa una sustancia que también puede inhalarse, esnifarse o fumarse. En este sentido, fuentes de la Fiscalía Especial Antidroga alertan de que esta droga altamente adictiva se ha introducido de nuevo en nuestro país y lo ha hecho diversificando su presentación con el fin de ampliar el mercado.
La entidad Energy Control, un programa de reducción de riesgos y daños asociados al consumo de drogas, advierte de que el cambio de formato de la heroína, en pastillas o cápsulas, busca facilitar su consumo y su distribución ilegal para llegar potencialmente a nuevos perfiles de consumidores. Según los expertos, con esta presentación que simula ser un fármaco, los traficantes pretenden rebajar la percepción del riesgo de este peligroso opioide.
Ante esta nueva realidad, los organismos públicos y la policía ya han activado las alertas. De hecho, la Fiscalía Especial Antidroga ha detectado un aumento de la presencia de heroína, especialmente en Galicia, en los últimos años. En junio de 2025, la operación Copérnico logró el desmantelamiento de cuatro importantes puntos de venta en Ourense, con la detención de 15 personas.
Primer alijo de pastillas de heroína
Meses después, en diciembre de 2025, agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la estadounidense Drug Enforcement Administration —DEA— y la policía de Colombia, interceptaron por primera vez heroína en formato de pastillas y desarticularon una organización presuntamente encargada de introducirlas en España. Con esta operación policial se interrumpió también una nueva ruta, no utilizada hasta ese momento, de introducción de heroína desde Colombia. Fueron detenidas cinco personas, que ingresaron en prisión.
La investigación, dirigida por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y un juez de Madrid, se inició a partir de un histórico traficante de heroína conocido por los agentes. Las primeras averiguaciones estrecharon el cerco alrededor de sus reuniones, siempre en persona y en un lugar de su confianza: un restaurante de comida rápida de la capital de España. No utilizaba teléfono móvil ni acudía nunca directamente a las citas, sino que realizaba una o varias paradas para cerciorarse de que no lo seguían y asegurar así su actividad delictiva.
La organización había contratado a otras personas para que se encargaran de recibir la droga y se la entregasen de vuelta, lo que demostraba una alta profesionalización. Los integrantes de esta red fueron detenidos cuando se disponían a entregar ocho kilos de heroína en pastillas en el aparcamiento de un centro comercial de Madrid.
Marihuana y cocaína
Más allá del aumento del tráfico de heroína, la droga más consumida sigue siendo la marihuana. España es el principal productor de la Unión Europea, según fuentes de la lucha antidroga. Catalunya se ha convertido en los últimos años en un importante exportador de esta droga y los cultivos, pese a la presión policial, continúan extendiéndose. Fuentes de la Fiscalía Especial Antidroga sostienen que esta actividad está arraigando en la actualidad en la provincia de Lleida, al igual que en Granada, Almería y Castilla-La Mancha. La Agencia de la Unión Europea sobre Drogas señala que en 2021 España concentró el 75% de las plantas de cannabis incautadas en la UE, con 3,2 millones de ejemplares.
La cocaína es la segunda droga que más se consume en España. Las incautaciones de esta droga siguen estando vinculadas a los puertos de entrada, especialmente Valencia, Barcelona y Algeciras y últimamente al de Vigo. A las confiscaciones en puertos se suman importantes cantidades intervenidas en embarcaciones objeto de abordaje y, cada vez más, en aeropuertos, que están siendo utilizados con mayor frecuencia como vía de entrada de todo tipo de sustancias, también de cocaína, según destaca la Fiscalía Especial Antidroga en su última memoria.
El Ministerio Público ha advertido de que el tráfico de drogas es uno de los delitos más comunes cometidos en España y está “cada vez más vinculado de forma inseparable a la delincuencia organizada” y a la violencia. El informe SOCTA —Evaluación de la Amenaza de la Delincuencia Grave y Organizada—, publicado por Europol en 2025, señala que el narcotráfico sigue siendo una de las principales actividades del crimen organizado en Europa y que la amenaza que representan las redes de narcotraficantes se ha incrementado y seguirá al alza: “Utilizando herramientas como la corrupción, la violencia y el blanqueo de dinero, las redes de narcotraficantes desestabilizan la sociedad y socavan la economía legal y la confianza en las instituciones”, destaca el informe.
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