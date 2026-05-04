Empieza la adjudicación de las plazas MIR: 15.084 médicos elegirán su especialidad

Este lunes comienza la adjudicación de plazas de Médicos Internos Residentes (MIR) de 2026. Un momento cargado de emoción para los futuros residentes. Un total de 15.084 aspirantes superaron el examen el pasado 24 de enero -una prueba que, por cierto, no ha estado exenta de polémicas tras las críticas por su organización- y se ofertan 9.275 plazas, un incremento del 3,5% respecto a la anterior convocatoria. Por especialidades, Medicina Familiar y Comunitaria lidera la oferta con 2.544 plazas, seguida de Pediatría (530) y Medicina Interna (442). La novedad destacada es que se estrena la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, con 82 plazas.

El proceso de adjudicación, de forma presencial o electrónica, comienza el lunes a las 08.45 horas, y se prolongará hasta el próximo 27 de mayo en horario de mañana y tarde. Se realizará por riguroso orden de puntuación. A la sede del Ministerio de Sanidad en el Paseo del Padro de Madrid acudirá, como ha confirmado a este periódico, la residente que obtuvo el número 1 en el examen: Elena Bianca Ciobanu Selaru, que ha elegido la especialidad de Dermatología y se formará en el Hospital Clínic de Barcelona.

Aspirantes

Con datos del Ministerio de Sanidad 16.836 personas fueron admitidas al examen; 15.092 se presentaron a la prueba y 15.084 tienen número de orden para obtener su plaza. Se traduce en un 99,95 % de aprobados, de los cuales un 64,84 % han sido mujeres y un 35,16%, hombres. La toma de posesión de las plazas se realizará entre los días 4 y 5 de junio. En las comunidades donde el 4 sea festivo, el plazo será los días 3 y 5 de junio. El inicio del periodo formativo será el 5 de junio de 2026 para todos los residentes.

Sanidad convocará este año una segunda adjudicación de plazas mediante un procedimiento extraordinario destinado a cubrir las vacantes existentes tras la finalización del proceso ordinario. Las personas convocadas podrán solicitar las plazas que permanezcan vacantes, tanto aquellas no adjudicadas inicialmente, como las que hayan quedado disponibles por renuncias o falta de incorporación.

Medicina de Familia

Del total de médicos que se presentaron al examen, casi 6.000 (prácticamente una promoción entera) se quedarán fuera, apunta el sindicato CSIF con motivo del inicio del proceso. "Resulta llamativo que en el caso concreto de Medicina Familiar y Comunitaria, solo hay 30 plazas más respecto al año anterior", indica la organización sindical.

Son un total de 2.544 plazas distribuidas en 194 unidades docentes por todo el territorio, recuerda por su lado la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), en un comunicado emitido ante el arranque de la adjudicación. "Este elevado volumen consolida el peso estructural de la especialidad en el sistema sanitario y evidencia una realidad incontestable: el SNS necesita médicos y médicas de familia en una magnitud muy superior al resto de especialidades", sostienen.

Planificación de recursos

La sociedad considera necesario desplazar "el foco del debate" desde el relato de las plazas que quedan vacantes cada año "hacia un análisis estructural del sistema formativo y de planificación de recursos humanos". La Atención Primaria resuelve hasta el 90% de las necesidades de salud de la población, defienden. En la distribución territorial de las plazas -con comunidades como Andalucía (440), Catalunya (379) o Madrid (254) a la cabeza- se refleja "tanto el peso poblacional como las necesidades asistenciales diferenciadas", añaden.

La semFYC también "solicita una interpretación rigurosa de los datos que evite simplificaciones que distorsionen la realidad" en alusión a una escena que se repite en los últimos años: a pesar de los esfuerzos por cubrir las vacantes, tradicionalmente quedan plazas sin adjudicar en esta especialidad tras los primeros llamamientos. En 2023 quedaron 131 plazas desiertas y en 2024, la cifra se elevó hasta las 246. En la última convocatoria se completó por primera vez en cinco años.

Las más deseadas

En otro extremo, y así viene siendo también en las últimas convocatorias, hay especialidades que figuran entre las más deseadas. Dermatología es la reina del MIR. En 2025 agotó todas sus plazas el primer día de adjudicación. Este 2026, oferta 140 plazas, nueve más que en la anterior convocatoria. Menos que Cirugía General y del Aparato Digestivo (249 plazas); Cirugía Ortopédica y Traumatología (311 plazas) o Aparato Digestivo (220 plazas).

Las especialidades que se agotaron antes en la última convocatoria de 2025, fueron precisamente Dermatología: en el número 542; Cirugía Plástica: en el número 743; Oftalmología: en el número 2.599; Cirugía Oral y Maxilofacial: en el número 2.920. y Cardiología: en el número 3.472.

Urgencias se estrena

Como novedad, el MIR de Urgencias y Emergencias se estrena este 2026 con 82 plazas: "Es un paso muy importante", confesaba a este diario, en enero, el doctor Javier Millán, vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES). El programa oficial de la especialidad se publicó a comienzos de abril en el BOE.

Imagen de la puerta de Urgencias del Hospital Clínico de València / EPC

Por comunidades, Andalucía, Madrid o Catalunya contarán con 11 plazas de urgenciólogos; Comunidad Valenciana, con 9; Castilla-León, Castilla-La Mancha y Euskadi, con 5, y Aragón, Baleares y Canarias, con 3. En España, 25.000 mujeres y hombres –no solo médicos, también enfermeras y técnicos– forman parte de estos servicios.

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En el caso de los facultativos, un 44% de plantilla tiene más de 55 años, y un 14 %, más de 65. SEMES ha advertido en varias ocasiones de la importancia de "planificar" los recursos. Esa programación, señalan, exige un "incremento significativo" en la oferta de plazas MIR para 2027. Porque la realidad, según informes de la propia sociedad científica, es que será la especialidad más envejecida en 2029.