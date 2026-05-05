Barbacid se desvincula de la empresa y de las patentes creadas para testar su terapia frente al cáncer tras las acusaciones de "conflicto de interés"

Una semana después de que la Academia de Ciencias de Estados Unidos anunciara la retirada del artículo científico de Mariano Barbacid sobre cáncer de páncreas por "conflictos de interés no declarado", el científico ha anunciado que se desvincula de la empresa Vega Oncotargets y que renuncia a las dos patentes solicitadas para seguir testando estos tratamientos experimentales en los laboratorios. Según afirma el doctor en un comunicado remitido por su abogada, la decisión deriva de lo que él considera que ha sido "una campaña mediática de insidias sin fundamento" con la que se ha intentado vincular su proyecto con "un ánimo espurio de enriquecimiento". "Nada más lejos de la realidad", sostiene el investigador, quien en apenas un mes y medio ha conseguido recaudar 3,6 millones de euros de donaciones para seguir investigando su triple terapia en ratones (y no en pacientes, tal y como insinuaron algunas voces justo después de darse a conocer los primeros resultados de los estudios preclínicos).

El equipo de Barbacid publicó a principios del mes de diciembre un estudio científico en el que se relataba el éxito de una triple terapia farmacológica frente a un modelo de cáncer de páncreas aplicado en 45 ratones. El trabajo se publicó en la revista científica 'PNAS', una publicación de gran prestigio que pertenece a la Academia de Ciencias de Estados Unidos y que, por política editorial, favorece la publicación de investigaciones de sus miembros como, en este caso, los trabajos de Barbacid. En un primer momento, la noticia no trascendió más allá de los portales especializados. Pero la cosa cambió el 27 de enero, cuando el científico, en colaboración con la Fundación Cris contra el Cáncer, convocó una rueda de prensa multitudinaria para anunciar los resultados de la investigación y abrir una campaña para recaudar fondos para seguir estudiando este tratamiento experimental.

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Bajo el efecto del 'boom' mediático, la noticia rápidamente escaló hasta dar lugar a titulares muy sensacionalistas (y falsos) como los que, por ejemplo, afirmaron que se había descubierto una cura contra el cáncer de páncreas y que en breves se podría aplicar en humanos. Ante ello, EL PERIÓDICO publicó varios artículos precisando que la propuesta de Barbacid requeriría al menos tres años más de pruebas en ratones y que aún no hay fecha para los ensayos en humanos porque "todavía hay que asegurar los resultados en animales", según reconoció la investigadora Carmen Guerra, número dos del equipo de Barbacid, en una entrevista con este diario.