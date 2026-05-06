Pasando revista en rosa
Tita Thyssen ingresa en el hospital rodeada de su familia
Del pisazo de Maxi Iglesias a la mudanza de Paz Vega
Relevo generacional en el cuore. Julia Janeiro, Jules de nombre artístico, da el salto a la tele y se convierte en personaje público. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario explica en “Hola” tal decisión que ella tiene muy clara: “Me veo siendo una superestrella”. El posado de la hermana de Andrea, hija de Belén Esteban decidida a mantener su anonimato -al menos, hasta ahora-, es toda una declaración de intenciones. Por lo demás, la revista guarda hueco para la Reina Sofía, que se fue a Estocolmo al cumpleaños, 80 años, del monarca Carlos Gustavo.
De cumpleaños también está el guapo de George Clooney, que llega a la edad de jubilación, 65. “Lecturas” lo encumbra como el actor “más valiente y admirado” de Hollywood y describe sus proyectos solidarios. La Reina Sofía también se cuela en portada, junto a la hija de Verónica Forqué, María Iborra, que ha escrito un libro sobre la muerte de su madre. De escapada romántica se fueron Gerard Piqué y Clara Chía a Venecia. Las fotos demuestran el buen momento de la pareja.
La Reina Sofía y Jules Janeiro también aparecen en “Semana”, donde dan una exclusiva: la preocupación por la salud de la baronesa Tita Thyssen. Su familia ha estado con ella en el hospital. La revista destaca la unión de los hijos en un momento tan delicado para la coleccionista de arte, de 83 años. Pisazo para Maxi Iglesias. El actor se ha comprado un ático de 1,8 euros (hay foto) en Madrid.
De mudanza, algo obligada, está Paz Vega. En “Diez Minutos” han fotografiado a la actriz de traslado, después de separarse de Orson Salazar. Vega, que no se ha tomado muy bien la ruptura, se va para casa de su hermana. La entrada en un concurso de Antena 3 por parte de la hija de Jesulín, con una gran foto de su rostro, ocupa gran parte de la portada, en la que también salen Soraya, que admite no haber sido muy “ambiciosa” en su carrera, y Miguel Urdangarín, que celebró su cumpleaños con su familia y novia.
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