Última hora del brote de Hantavirus, en directo | Los españoles que viajan en el barco serán examinados en Canarias y trasladados a Madrid

La ministra de Sanidad asegura que Canarias ha estado informada en todo momento

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que el Gobierno de Canarias ha estado informado "en todo momento" sobre la situación del crucero de lujo MV Hondius que se encuentra varado en Cabo Verde con un brote de hantavirus y que atracará en las islas en los próximos días.

Tanto la ministra como el titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han subrayado esta coordinación con el Ejecutivo autonómico en una comparecencia tras la reunión de seguimiento presidida por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para atender la solicitud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de acoger al barco en Canarias.

"No vamos a entrar en la polémica política, creo que no toca, y vuelvo a decir que este Gobierno ha gestionado ya muchas crisis y hay que priorizar: Lo primero, gestionar la crisis, por supuesto en colaboración con el Gobierno canario", ha explicado ante las reiteradas preguntas de los periodistas sobre esta supuesta falta de coordinación.