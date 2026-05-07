¿Cómo se contagia el hantavirus? Este gráfico explica cómo se transmite el virus

La variante del hantavirus que ha generado el brote en el crucero es la americana, concretamente, la de los Andes. El crucero partió de Argentina el pasado 1 de abril—. Su letalidad puede llegar al 50%, según los especialistas La incubación del virus dura en torno a las dos o tres semanas, después de los cuales aparecen síntomas como los de la gripe. "Pero, de repente, los vasos se vuelven permeables, el líquido sanguíneo sale a los pulmones y el corazón se debilita. Eso lleva al fallo cardiorrespiratorio", explica el infectólogo Oriol Mitjà.

Según este especialista, el "punto crítico" de la crisis actual es que el virus de los Andes se puede transmitir —aunque "de forma muy limitada"— entre personas, algo "inusual" en hantavirus. "La persona puede excretar el virus en la saliva y la orina. Se transmite por contacto directo con besos, pero también por inhalación de gotas en espacios cerrados", dice Mitjà.

Gráfico que explica cómo se transmite el hantavirus. / Àlex Fischer

En 2018, un brote en el sur de Argentina causó cadenas de transmisión entre personas de hasta 34 casos. "Las parejas íntimas tenían un riesgo de infección de aproximadamente un 20%, mientras que en otros convivientes era de un 1%. Por ejemplo, tripulantes que cambian sábanas o compañeros y amigos", dice Mitjà.

Un artículo hace ocho años describió ese brote en Argentina y se vio que había transmisión de persona a persona. "Hasta ahora se entendía que la transmisión del virus era a través de la inhalación de orina de ratones, algo que ocurría en condiciones de higiene muy malas", señala el epidemiólogo Joan Caylà.

Aquel brote de Argentina demostró que un primer caso adquirido vía ratones infectó a contactos muy estrechos. "Esto, dentro de un barco, es muy fácil porque la gente está en espacios reducidos", explica Caylà, quien precisa que el periodo de incubación puede ser "de dos a seis semanas".

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Mitjà ha intentado explicar lo que "ha podido pasar" en este crucero, en el que viajan 70 pasajeros y 50 tripulantes. "El primer muerto, holandés, se infectó en torno al 20 de marzo en tiera. El barco zarpó el 1 de abril y el día 6 tuvo síntomas. Muere el día 11. Contagió a otras seis personas que, después de dos o tres semanas de incubación, enfermeraron sobre el 27 de abril".