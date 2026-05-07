El Gobierno canario advierte de "graves dificultades" si hay que atender a más de un caso de hantavirus del crucero 'MV Hondius'

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha advertido este jueves de que el Archipiélago podría afrontar "graves dificultades" si fuera necesario atender a más de una persona por posibles casos de hantavirus entre los ocupantes del crucero 'MV Hondius', que se dirige a Tenerife desde Cabo Verde con unas 140 personas a bordo.

Domínguez ha reiterado la posición del Ejecutivo autonómico, que reclama que el barco no atraque en el puerto, sino que permanezca fondeado en alta mar, donde sus ocupantes sean atendidos conforme a las decisiones que adopte el Ministerio de Sanidad.

En declaraciones a EFE, el vicepresidente ha confirmado que el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, prepara su unidad de aislamiento. Sin embargo, ha matizado que se trata de una sola unidad, mientras que en el buque viajan 140 personas.

"Si es necesario atender a más de una persona tendremos graves dificultades", ha señalado Domínguez, quien ha cuestionado que no se haya optado por trasladar a pasajeros y tripulación a un territorio continental, donde, según ha indicado, existen mejores comunicaciones y más recursos sanitarios.

Canarias denuncia falta de información sobre el 'MV Hondius'

El vicepresidente canario ha insistido en que el Gobierno regional está trabajando sin información "cierta y veraz" sobre la situación del crucero. Según ha asegurado, el Ejecutivo no dispone de informes escritos y solo cuenta con datos conocidos a través de medios de comunicación o mensajes informales.

Domínguez ha lamentado que se trate de pacientes que no presentan una enfermedad común y que, a su juicio, las autoridades autonómicas aún no saben con precisión cómo deben ser tratados. "No tenemos informes para saber a qué atenernos", ha afirmado.

El Gobierno de Canarias también asegura desconocer los motivos por los que se han adoptado determinadas decisiones, así como qué escenario sanitario puede producirse cuando el buque llegue a aguas tinerfeñas.

Reclaman el informe de Sanidad Exterior

Domínguez ha informado de que el Ejecutivo autonómico ha solicitado a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife el informe de Sanidad Exterior, al considerarlo un documento preceptivo y necesario para autorizar el desembarco de personas procedentes de un buque en estas circunstancias.

El vicepresidente se ha preguntado por qué, si los pasajeros y tripulantes se encuentran aparentemente en buen estado, no desembarcaron en Cabo Verde para ser trasladados por vía aérea a sus respectivos países de origen.

A su juicio, esa alternativa habría evitado tres días más de travesía y de incertidumbre para las personas que viajan a bordo del crucero.

El Ejecutivo exige transparencia antes de cualquier decisión

El Gobierno de Canarias mantiene que existen "muchas incógnitas" y "muchas dudas" sobre la llegada del 'MV Hondius'. Por ello, Domínguez ha defendido que no se puede aceptar la llegada del barco sin transparencia, sin informes técnicos sobre la mesa y sin una evaluación clara por parte de médicos, científicos y autoridades competentes.

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El vicepresidente ha insistido en que cualquier decisión debe tomarse con garantías sanitarias y con información completa sobre la situación real del buque y de sus ocupantes.