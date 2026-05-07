Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Un turista de EEUU pide asilo en Mallorca por miedo a Trump

El hombre se presentó en el cuartel de la Guardia Civil, y aunque le informaron de que no era de su competencia, insistió en que recogieran su petición

Una patrulla de la Guardia Civil en Mallorca.

Una patrulla de la Guardia Civil en Mallorca. / Guardia Civil

Xavier Peris

Palma

Un ciudadano estadounidense se presentó ayer en el cuartel de la Guardia Civil de Felanitx acompañado por un abogado y solicitó asilo político en España, "por miedo a sufrir lesiones por no compartir las ideas del Gobierno de su país". Pese a que los agentes le informaron de que no son el órgano competente para estos trámites, el hombre insistió en que le recogieran su petición.

El hombre, un ciudadano estadounidense que al parecer reside en el término municipal de Felanitx, acudió ayer al cuartel de la Guardia Civil de la localidad acompañado por su abogado. Allí explicó a los agentes encargados de atender al público que quería presentar una petición de asilo político en España. Según dijo, tenía "miedo de sufrir lesiones por no compartir las ideas del Gobierno de su país".

Noticias relacionadas

Los agentes intentaron explicarle que la Guardia Civil no es el órgano competente en estos casos. De hecho, la Benemérita no interviene en asuntos de extranjería y documentación, que son competencia de la Policía Nacional. Estas peticiones se suelen presentar en las Oficinas de Extranjería, comisarías de Policía, puestos fronterizos y oficinas de ayuda al refugiado. Sin embargo, el hombre insistió en que los guardias recogieran su petición, y así lo hicieron.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El director de la DGT emite un comunicado que aclara el punto y final a la baliza v-16 tras la enmienda a la proposición de ley en el Congreso: 'Es bueno hacer una reflexión
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros
  3. Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
  4. El Gobierno aprueba solo trabajar la mitad de las horas de la jornada laboral diaria a padres con menores de 12 años o cuidado de mayores para que puedan conciliar: válido tanto para hombres como mujeres
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 7,99 euros
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de vapor de viaje más potente y barata del mercado: disponible por 9,99 euros
  7. Las mentiras de Hernán Cortés: la nieta historiadora de Manuel Llaneza refuta el relato “oficial” de la conquista de México
  8. Hablan los padres biológicos de la niña de 5 años en búsqueda en Oviedo: 'Nos engañaron para que firmáramos la adopción

Castrillón, epicentro del vóley playa asturiano: San Juan acoge el circuito autonómico con ranking nacional en juego

Castrillón, epicentro del vóley playa asturiano: San Juan acoge el circuito autonómico con ranking nacional en juego

La biblioteca del barrio ovetense de Ciudad Naranco llevará el nombre de Xuan Bello

La biblioteca del barrio ovetense de Ciudad Naranco llevará el nombre de Xuan Bello

El PSOE pide la comparecencia de José Ramón Pando por las denuncias urbanísticas en Oviedo

El PSOE pide la comparecencia de José Ramón Pando por las denuncias urbanísticas en Oviedo

Oviedo acoge este fin de semana el Campeonato de España Infantil de kárate y para-kárate

Oviedo acoge este fin de semana el Campeonato de España Infantil de kárate y para-kárate

Atención conductores, adiós a las tres luces de los semáforos: el nuevo aviso para que los coches se detengan que busca ayudar a las personas usuarias más vulnerables

Atención conductores, adiós a las tres luces de los semáforos: el nuevo aviso para que los coches se detengan que busca ayudar a las personas usuarias más vulnerables

El Hospital de Cabueñes aplaude el trabajo de los 82 estudiantes que culminan su rotatorio clínico: "Nos despedimos con gratitud y nostalgia"

El Hospital de Cabueñes aplaude el trabajo de los 82 estudiantes que culminan su rotatorio clínico: "Nos despedimos con gratitud y nostalgia"

La Casa Natal de Jovellanos despliega el "universo creativo" de Amador Rodríguez, "una de las voces más singulares de la escultura española"

La Casa Natal de Jovellanos despliega el "universo creativo" de Amador Rodríguez, "una de las voces más singulares de la escultura española"
Tracking Pixel Contents