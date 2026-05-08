Qué pasará con los 14 españoles del MV Hondius afectado por hantavirus cuando lleguen a Tenerife

Los 14 españoles que viajan en el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, serán evaluados a su llegada a al puerto de Granadilla en Tenerife y después trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, para permanecer bajo seguimiento sanitario. Entre ellos hay cinco catalanes, tres madrileños, tres asturianos, un castellanoleonés, un gallego y una valenciana.

Así lo ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García, en el marco del operativo coordinado por el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales. El buque, de bandera neerlandesa, navega hacia el entorno del puerto de Granadilla desde Cabo Verde, donde ya fueron evacuados en aeronaves medicalizadas los casos activos o con síntomas hacia centros especializados.

Evaluación en Tenerife antes del traslado a Madrid

La llegada del MV Hondius a Granadilla no implicará un desembarco convencional. El dispositivo previsto establece circuitos sanitarios controlados para evitar contactos innecesarios con la población. Tras la evaluación inicial, los pasajeros serán trasladados de forma directa hacia el aeropuerto para continuar el viaje a sus países de origen.

En el caso de los ciudadanos españoles con residencia habitual en España, el destino será el Hospital Gómez Ulla. Allí se realizará el seguimiento médico y, si así lo determinan las autoridades sanitarias, la cuarentena correspondiente. Sanidad defiende que este procedimiento permite integrar en un mismo operativo el transporte, la vigilancia y la atención sanitaria, con el apoyo del Ministerio de Defensa.

La ministra ha señalado que la prioridad es actuar con prudencia y máxima seguridad, reduciendo al mínimo los riesgos durante la operación.

Por qué se ha elegido el Hospital Gómez Ulla

El Gómez Ulla es un hospital militar preparado para atender situaciones que requieren aislamiento sanitario avanzado. La decisión de trasladar allí a los pasajeros españoles responde, según García, a criterios técnicos y al tipo de vigilancia que exige un brote de estas características.

El centro cuenta con una Unidad de Aislamiento de Alto Nivel, integrada en la red estatal de atención a enfermedades infecciosas de alto riesgo. Dispone de siete camas de hospitalización, laboratorio BSL-3 y espacios diseñados para separar a pacientes con sospecha o confirmación de infecciones de especial vigilancia.

Esta unidad está concebida para proteger tanto al personal sanitario como al resto de pacientes. Cuenta con profesionales especializados, protocolos de activación permanente, circuitos diferenciados y sistemas que permiten mantener la comunicación con familiares cuando no son posibles las visitas presenciales por motivos de salud pública.

Los pasajeros siguen sin síntomas

Los 14 españoles que continúan en el crucero permanecen asintomáticos, según la información trasladada por Sanidad. El Ministerio distingue entre los casos ya evacuados desde Cabo Verde y las personas que siguen a bordo, consideradas contactos estrechos o pasajeros sin síntomas.

Aun así, el traslado a Madrid permitirá realizar un seguimiento clínico durante el periodo que marquen los protocolos. Si alguno desarrollara síntomas, el Sistema Nacional de Salud podría activar la red de unidades de aislamiento de alto nivel para garantizar una atención inmediata.

Qué es el hantavirus

Los hantavirus son una familia de virus que pueden provocar enfermedades graves. Su transmisión se produce principalmente por contacto con roedores infectados o con partículas contaminadas por sus secreciones, especialmente orina o heces. También puede producirse por contacto directo o, de forma menos habitual, por mordeduras o arañazos.

Sanidad recuerda que, en el caso del virus Andes, se han descrito episodios de transmisión entre personas en situaciones de contacto estrecho y prolongado. Fuera de esos contextos, la probabilidad de contagio interpersonal se considera muy baja.

Coordinación con Canarias

El Gobierno de España y el Ejecutivo canario han mantenido reuniones para coordinar la llegada, el control sanitario y el traslado de los pasajeros. En esos encuentros han participado, entre otros, la ministra Mónica García, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

El operativo contempla que el barco pueda quedar fondeado al llegar a la zona de Granadilla, en lugar de atracar de forma ordinaria. La decisión responde tanto a criterios sanitarios como a cuestiones técnicas vinculadas al puerto y al dispositivo previsto.

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La llegada del MV Hondius a Tenerife será, por tanto, una escala controlada: revisión sanitaria en Canarias, evacuación organizada de los pasajeros extranjeros y traslado de los españoles al Gómez Ulla para su seguimiento.