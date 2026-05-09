Cuenta atrás para confirmar el posible caso de hantavirus en Alicante: la PCR de la alicantina ya está en el laboratorio nacional

La Conselleria de Sanidad remitió anoche al Centro Nacional de Microbiología la muestra tomada a la alicantina de 32 años con sospecha de hantavirus tras tras haber viajado en el avión del que fue evacuada una persona que falleció posteriormente por hantavirus.

La paciente, de 32 años, también había viajado en el crucero MV Hondius y se ha convertido en la primera hospitalizada como sospechosa en España. Ahora permanece en una habitación de aislamiento con presión negativa en el hospital Sant Joan de Alicante. Según Sanidad, presenta sintomatología respiratoria leve, principalmente tos.

Los resultados de la PCR

La muestra fue registrada en el Centro Nacional de Microbiología a las tres de la madrugada. Los resultados de la PCR para detectar hantavirus estarán disponibles previsiblemente entre 24 y 48 horas después.

De acuerdo con el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad, si la primera PCR resulta negativa, la prueba se repetirá 24 horas después de la confirmación del resultado. En caso de que esa segunda PCR también sea negativa, la paciente pasará a ser considerada contacto en cuarentena y será trasladada al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid.

Por el contrario, si la PCR resulta positiva, la mujer será evacuada a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del Hospital La Fe de València.

La mujer de 32 años está ingresada en el Hospital Sant Joan de Alicante. / Álex Domínguez

La Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad contactó ayer con la mujer tras recibir una alerta a través del Sistema Europeo de Alertas, en coordinación con el Ministerio de Sanidad. Posteriormente, fue trasladada desde su domicilio hasta un hospital alicantino en una ambulancia preparada con los elementos de seguridad previstos para este tipo de situaciones.

Una cápsula de presión negativa

Una vez en el centro hospitalario, la paciente fue conducida hasta la habitación de aislamiento en una cápsula de presión negativa y a través de un circuito seguro, separado del resto de pacientes y profesionales sanitarios.

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Sanidad subraya que desde el primer momento se han movilizado los recursos necesarios para garantizar la vigilancia epidemiológica y preservar la seguridad tanto de la población como de los profesionales sanitarios. La Conselleria continuará informando de las novedades sobre la evolución del seguimiento de la paciente.