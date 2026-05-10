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TRAGEDIA

Estable y fuera de peligro el agente herido grave en la persecución de una narcolancha en Huelva

El agente herido se encuentra estable y fuera de peligro en el hospital de Jerez de la Frontera

Una patrullera de la Guardia Civil.

Una patrullera de la Guardia Civil. / Europa Press

EFE

Huelva

El segundo agente de la Guardia Civil que resultó herido grave el pasado viernes tras el choque de dos embarcaciones de este cuerpo cuando perseguían a una narcolancha frente a la costa de Huelva está "estable y fuera de peligro".

Así lo han indicado desde la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), que ha precisado que aunque su estado sigue siendo grave su vida no corre peligro.

Junto a este agente, que se encuentra ingresado en el hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz), resultó herido grave otro guardia civil, que falleció posteriormente en este centro hospitalario, mientras que en el mismo momento de la colisión perdió la vida un compañero y otro sufrió heridas de carácter leve.

Por su parte, la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva ha expresado en un comunicado su agradecimiento a todas las personas, instituciones y organismos que han transmitido sus condolencias tras el fallecimiento de los dos agentes, así como su apoyo a los dos heridos.

El respaldo recibido en estos difíciles momentos refleja "el profundo respeto y la solidaridad hacia la labor de quienes, con entrega y dedicación, velan por la seguridad de todos", ha precisado.

Sus mensajes, gestos y muestras de afecto "reconfortan a las familias, a los compañeros y a toda la Guardia Civil, recordándonos la importancia de la unidad y el reconocimiento hacia quienes sacrifican tanto por el bienestar de la sociedad", ha destacado.

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Asimismo, ha reiterado su agradecimiento y respeto a todos los que se han sumado a este homenaje a la memoria de los compañeros, y ha deseado una pronta y completa recuperación a los que se encuentran heridos.

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