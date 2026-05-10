Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

En Directo

Brote vírico

Última hora del brote de Hantavirus, en directo | El crucero MV Hondius entra en el puerto de Granadilla, en Tenerife

El caso sospechoso de Hantavirus en Alicante, que tuvo contacto con la neerlandesa fallecida en Johannesburgo, da negativo en la PCR

Los españoles que viajan en el barco, que ha registrado tres muertes y cinco afectados por este virus, serán examinados en Canarias y trasladados a Madrid

Clavijo desafía al Gobierno: "Pone en peligro la seguridad sanitaria"

Llegada del crucero MV Hondius a Tenerife, en directo. / Redacción

José Luis Escudero

Rubén Gargoi

Javier Quintana

Madrid

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius abandonó Cabo Verde en dirección a Tenerife. Desde la Organización Mundial de la Salud, según apunta Reuters, han confirmado que el navío se dirigirá a puerto canario, donde sólo fondeará y no atracará, según ha confirmado el Gobierno.

Sigue en directo todo lo que rodea a la alerta sanitaria que se ha desatado en el Atlántico.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 600 euros y retirada del vehículo a los propietarios que no estén certificados: la DGT pone la cuenta atrás hasta enero de 2027
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 7,99 euros
  3. El Gobierno aprueba solo trabajar la mitad de las horas de la jornada laboral diaria a padres con menores de 12 años o cuidado de mayores para que puedan conciliar: válido tanto para hombres como mujeres
  4. Salas llora la muerte de Jesús Fernández tras dos meses luchando por sobrevivir a un grave accidente laboral en una carrocería
  5. Adiós a las vacaciones escolares de toda la vida: los alumnos tendrán casi tantos días de descanso en Todos los Santos que en Semana Santa
  6. Conmoción en Sueros (Mieres) tras la detención de un vecino por agresión sexual e intento de homicidio: 'Nunca piensas que a tu lado pueda vivir un salvaje así; ojalá se pudra en cárcel
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros
  8. La historia de una 'bomba' y el futuro del banquillo del Sporting: el Grupo Orlegi ya analiza opciones para decidir al futuro entrenador del Sporting de Gijón

EN IMÁGENES: Paula Blasi hace historia en el Angliru y conquista la Vuelta a España

EN IMÁGENES: Paula Blasi hace historia en el Angliru y conquista la Vuelta a España

Multado con 200 euros un condcutor que circulaba a la velocidad obligatoria y con la v-16, pero erró en la parte trasera de su coche. la Guardia Civil extrema la vigilancia debajo del maletero

Multado con 200 euros un condcutor que circulaba a la velocidad obligatoria y con la v-16, pero erró en la parte trasera de su coche. la Guardia Civil extrema la vigilancia debajo del maletero

En directo | El crucero MV Hondius entra en el puerto de Granadilla, en Tenerife

En directo | El crucero MV Hondius entra en el puerto de Granadilla, en Tenerife

Luarca deja atrás el marcador de hace 33 años del polideportivo municipal y da el salto al videomarcador digital más profesionalizado

Luarca deja atrás el marcador de hace 33 años del polideportivo municipal y da el salto al videomarcador digital más profesionalizado

El Real Oviedo, a resistir hasta la última bala: este es el posible once azul y las posibilidades de que descienda en el Tartiere

El Real Oviedo, a resistir hasta la última bala: este es el posible once azul y las posibilidades de que descienda en el Tartiere
Tracking Pixel Contents