Oriente Próximo
El activista Saif Abukeshek emprenderá acciones legales por su "secuestro" en Israel
EFE
El activista palestino-español Saif Abukeshek, miembro de la Global Sumud Flotilla y que aterrizó en Barcelona el pasado domingo tras permanecer diez días detenido por Israel y en huelga de hambre, ha anunciado este lunes que emprenderá acciones legales para denunciar el "secuestro" que ha sufrido.
Abukeshek lo ha anunciado este lunes en una rueda de prensa en Barcelona en la sede de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), a quien ha agradecido su "apoyo y capacidad de movilizar a todo el movimiento sindicalista".
El activista ha pedido a todos los sindicatos que sigan "juntándose y defendiendo la lucha por el pueblo palestino" y ha animado a participar en la movilización del próximo fin de semana en Barcelona para demostrar que "seguimos pendientes de lo que pasa en Palestina".
Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila fueron los dos únicos activistas de la Flotilla conducidos a Israel de los 175 que fueron capturados por el Ejército israelí en aguas internacionales (el resto fueron desembarcados en las costas griegas).
El activista voló a Barcelona el pasado domingo por la tarde después de haber sido deportado por Israel a través del paso de Taba, en Egipto.
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