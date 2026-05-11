Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Oriente Próximo

El activista Saif Abukeshek emprenderá acciones legales por su "secuestro" en Israel

El activista Saif Abukeshek emprenderá acciones legales por su &quot;secuestro&quot; en Israel

El activista Saif Abukeshek emprenderá acciones legales por su "secuestro" en Israel

EFE

Barcelona

El activista palestino-español Saif Abukeshek, miembro de la Global Sumud Flotilla y que aterrizó en Barcelona el pasado domingo tras permanecer diez días detenido por Israel y en huelga de hambre, ha anunciado este lunes que emprenderá acciones legales para denunciar el "secuestro" que ha sufrido.

Abukeshek lo ha anunciado este lunes en una rueda de prensa en Barcelona en la sede de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), a quien ha agradecido su "apoyo y capacidad de movilizar a todo el movimiento sindicalista".

El activista ha pedido a todos los sindicatos que sigan "juntándose y defendiendo la lucha por el pueblo palestino" y ha animado a participar en la movilización del próximo fin de semana en Barcelona para demostrar que "seguimos pendientes de lo que pasa en Palestina".

Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila fueron los dos únicos activistas de la Flotilla conducidos a Israel de los 175 que fueron capturados por el Ejército israelí en aguas internacionales (el resto fueron desembarcados en las costas griegas).

Noticias relacionadas

El activista voló a Barcelona el pasado domingo por la tarde después de haber sido deportado por Israel a través del paso de Taba, en Egipto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a las multas por la etiqueta B en ciudad: el Supremo tumba las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
  2. Multa de hasta 800 e inmovilización del vehículo por circular sin la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la nueva norma
  3. La Policía investiga la muerte de una joven cuyo cadáver apareció en un ascensor de la calle Quintana de Oviedo
  4. Adiós a las vacaciones escolares de toda la vida: los alumnos tendrán casi tantos días de descanso en Todos los Santos que en Semana Santa
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego sábanas de primavera más baratas del mercado: por solo 4,49 euros
  6. Un camión de la Vuelta Ciclista se queda suspendido en el aire en el Angliru y deja atrapados a otros transportistas de la prueba
  7. Muere con 44 años Marcos Fernández, expresidente de la Sociedad Popular La Regalina de Cadavedo
  8. Accidente grave en Gijón: un conductor de patinete, con las piernas rotas después de ser atropellado

El activista Saif Abukeshek emprenderá acciones legales por su "secuestro" en Israel

El activista Saif Abukeshek emprenderá acciones legales por su "secuestro" en Israel

Antonio Benítez: «El Seprona es la primera policía ambiental de Europa»

Antonio Benítez: «El Seprona es la primera policía ambiental de Europa»

De las "prometedoras aplicaciones" de la IA en el ámbito sanitario a la necesidad de una atención "más humana y empática": las conclusiones de la primera fecha del Simposio Internacional de Bioética en Gijón

De las "prometedoras aplicaciones" de la IA en el ámbito sanitario a la necesidad de una atención "más humana y empática": las conclusiones de la primera fecha del Simposio Internacional de Bioética en Gijón

Dos muertos y seis heridos en un tiroteo en la ciudad francesa de Niza

Dos muertos y seis heridos en un tiroteo en la ciudad francesa de Niza

TSK saldrá este miércoles a Bolsa con un precio de 5,05 euros por acción

TSK saldrá este miércoles a Bolsa con un precio de 5,05 euros por acción

Queipo reclama en San Martín medidas "más eficaces" para el problema de la vivienda y una "nueva fiscalidad"

Queipo reclama en San Martín medidas "más eficaces" para el problema de la vivienda y una "nueva fiscalidad"

Podemos carga contra la "desidia" del gobierno en impulsar el centro municipal de Nuevo Roces

Podemos carga contra la "desidia" del gobierno en impulsar el centro municipal de Nuevo Roces

De mercado de abastos a centro social: los nuevos pasos para las instalaciones de La Corredoria

De mercado de abastos a centro social: los nuevos pasos para las instalaciones de La Corredoria
Tracking Pixel Contents