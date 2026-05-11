EL EVENTO TENDRÁ LUGAR EL DÍA 8
Bustamante, Daniel Diges y Diana Navarro actuarán en el acto del Papa León XIV en el Bernabéu
Durante el acto cantará el Coro Familiar Iglesia de Madrid, una agrupación compuesta por 1.000 cantantes, 300 de ellos niños
Los artistas David Bustamante, Daniel Diges y Diana Navarro, junto a músicos y referentes de la música católica como Luis Alfredo, Chito Morales y Maite López, actuarán en el acto del Papa León XIV en el estadio Santiago Bernabeu de Madrid durante la visita que va a realizar a España a partir del próximo día 6 y que le llevará a Madrid, Barcelona y Canarias. También participarán la Orquesta Sinfónica Cruz Diez, la banda Pop Salesianos y el coreógrafo Ismael Olivas junto a sus bailarines.
El gran encuentro de la Iglesia de Madrid con el Santo Padre en el Estadio Santiago Bernabéu se realizará el día 8 de junio. Para esta ocasión se está formando el gran Coro Familiar Iglesia de Madrid, una agrupación compuesta por 1.000 cantantes —300 de ellos niños—, junto a 70 músicos y 100 bailarines. Quienes deseen participar todavía pueden inscribirse a través de un formulario de la organización.
El coro estará dirigido por el sacerdote diocesano Toño Casado, párroco de Nuestra Señora del Pilar y autor prolífico en el ámbito artístico.
Durante el encuentro, que comenzará aproximadamente dos horas antes de la llegada del Papa al estadio, se interpretará un repertorio pensado para acompañar la oración y la celebración de toda la diócesis. Sonarán composiciones de autores clásicos y contemporáneos, desde Beethoven hasta Kiko Argüello, Hakuna, Francisco Palazón, Juan Antonio Espinosa, Luispo, el padre Ozores, Agustín Lara, Toño Casado o Diego Torres.
Uno de los momentos destacados será la interpretación del himno Alza la mirada, una obra colaborativa creada para la visita del Papa y que será interpretada por todas las voces del Coro Familiar Iglesia de Madrid
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