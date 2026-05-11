Crisis del hantavirus
EEUU confirma un "positivo leve" en hantavirus y otro con síntomas entre sus repatriados del 'MV Hondius'
Las autoridades sanitarias del país someterán a una evaluación clínica a los 17 ciudadanos que llegaron a Tenerife en el crucero
EP
Las autoridades estadounidenses han informado este domingo que uno de sus nacionales repatriados del crucero de lujo 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, ha dado "positivo leve" en la prueba PCR de la cepa Andes de esta infección respiratoria, así como otro presenta "síntomas leves".
Se trata de dos de los 17 ciudadanos estadounidenses repatriados del referido crucero, quienes, según ha precisado en un comunicado el Departamento de Sanidad y Servicios Humanos norteamericano, "se encuentran actualmente en camino hacia Estados Unidos en un vuelo del Departamento de Estado", viajando ambos "en las unidades de biocontención" de la aeronave "por precaución".
Concretamente, el avión trasladará a los pasajeros al Centro Regional de Tratamiento de Patógenos Emergentes (RESPTC, por sus siglas en inglés), sito en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, en el centro del país, antes de llevar a los que presentan síntomas "leves" a un segundo centro de este tipo en su destino final.
La autoridad sanitaria ha subrayado, además, que a su llegada a cada centro "cada persona" será sometida a una evaluación clínica y recibirá la atención y apoyo adecuados, de acuerdo con su estado.
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