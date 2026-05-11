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Las fuertes rachas de viento dificultan el desembarque de los pasajeros del crucero 'MV Hondius' en el puerto de Granadilla

Parte de los 28 pasajeros pendientes de repatriación a Países Bajos empiezan a ser evacuados mientras el viento complica las maniobras en Granadilla

Recta final en la evacuación del Hondius: reproches entre administraciones y partidos

Recta final en la evacuación del Hondius: reproches entre administraciones y partidos / Otras

Verónica Pavés

Verónica Pavés

Granadilla

Comienza el operativo para evacuar a parte de los 28 pasajeros que volverán esta tarde a Países Bajos, dentro de la última fase del dispositivo organizado en torno al crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus.

El operativo ha iniciado justo en el mismo momento en el que el viento ha empezado a arreciar en el puerto de Granadilla, un elemento que a estas horas dificulta las labores. De hecho, debido a las fuertes ráfagas, el buque MV Hondius se encuentra dando vueltas sobre sí mismo.

Llegan las guaguas

La llegada de las dos guaguas de la UME pone de nuevo la operación en marcha. Sin embargo, 20 minutos después de la llegada de los sanitarios al crucero, los pasajeros aún no han desembarcado del Hondius. El fuerte viento que sobre las 15.30 empezó a arreciar en este punto del sur de Tenerife, está dificultando las labores de rescate.

Un remolcador ha tenido que ponerse en marcha para evitar que el viento mueva al Hondius mientras se realiza la evacuación del barco.

Cronología

El buque llegó este domingo a aguas de Tenerife tras varios días de seguimiento por el brote de hantavirus detectado a bordo. Desde su llegada, el crucero no ha atracado en el puerto, sino que ha permanecido fondeado en el entorno de Granadilla, donde se ha desarrollado un operativo sanitario y logístico para evacuar a los pasajeros por grupos y trasladarlos directamente hacia los vuelos de repatriación.

Durante la jornada del domingo se llevaron a cabo las primeras salidas de pasajeros hacia distintos países, siempre bajo un dispositivo diseñado para evitar el contacto con la población general. Los viajeros fueron trasladados desde el barco hasta tierra mediante embarcaciones auxiliares y, posteriormente, conducidos al aeropuerto para continuar viaje a sus lugares de destino.

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En el caso de los 14 españoles que viajaban a bordo, fueron derivados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, donde permanecen aislados y bajo vigilancia sanitaria. La cuarentena, según ha explicado Sanidad, podría prolongarse hasta 42 días, aunque su evolución dependerá de las pruebas y de la valoración de las autoridades sanitarias.

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