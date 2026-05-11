Kiko Rivera reacciona al acercamiento entre su madre y su hermana: "Me alegro mucho"
El DJ no ha podido evitar emocionarse tras esta inesperada reconciliación
EP/E.F
Tras su desgarradora confesión la semana pasada en '¡De viernes!', donde admitía sentirse invisible ante la posible reconciliación entre su madre y su hermano, Isa Pantoja ha regresado al plató de Telecinco con una noticia que ha dejado al público totalmente ensimismado. A pesar de los desplantes acumulados a lo largo de los años —como la ausencia de la tonadillera en su boda con Asraf Beno o el silencio tras su reciente operación de peritonitis—, el muro de hielo parece haber empezado a derretirse.
Años marcados por la indiferencia
"Mi madre me ha escrito. La primera impresión ha sido de felicidad", confesaba Isa Pantoja. Pese a ello, se mantiene contundente y señala que, tras varios años sin relación no quiere hacerse ilusiones, ya que la posibilidad de perder a su madre de nuevo la hundiría totalmente. Pese a ello, y muy sincera, aseguraba estar "muy contenta" y "en una nube". Una felicidad que no quiere que vuelva a desvanecerse porque "no podría encajarlo".
¿Qué piensa Kiko Rivera?
Esta reconciliación ha tenido lugar por mensaje telefónico. Recordemos que Isabel Pantoja se encuentra de gira por América, y no será hasta su vuelta cuando ambas puedan disfrutar de un reencuentro físico.
Ahora, ha sido Kiko Rivera quien ha reaparecido públicamente y no ha dudado en pronunciarse sobre este acercamiento tan inesperado como sorprendente. Pese a que ha admitido que no ha visto la entrevista de su hermana en '¡De viernes!', el ex de Irene Rosales ha confesado que "me alegro mucho" de que ambas hayan hablado. Sin embargo, no ha querido despejar la duda sobre si él ha tenido algo que ver en este a reconciliación entre su madre y su hermana.
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