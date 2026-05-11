El piso de Madrid que esconde una cámara acorazada imposible de asaltar: "Necesitarían 16 horas para romper el muro"

Póngase en situación. Imagine que, de repente, aparece en la antigua casa de sus abuelos un Picasso. Nadie sabía que estaba ahí. De hecho, siempre había pasado desapercibido entre tantos libros y fotografías. Entonces, plantea quedárselo. Pero, claro, si se corre la voz, sería un buen gancho para los ladrones. Y tampoco quiere venderlo. No sólo tiene coste económico, también sentimental. Y ahí no hay precio que valga. Para encrucijadas así ha abierto sus puertas Centro de Valores, el mayor depósito de alta seguridad de España. Tiene la cámara acorazada más grande de Europa y, en ella, gracias a la tecnología más puntera, pueden almacenarse cuadros, bolsos, testamentos, joyas, vinos y relojes, entre otros botines. Pesa 170.000 kilos y es, prácticamente, ojo, imposible entrar en ella. Todo está pensado al milímetro.

“Llega un momento en tu vida en el que descubres que hay cosas que, si bien no necesitas todos los días, tienen un gran valor para ti. Por lo que perderlas te provocará un perjuicio emocional superior a cualquier otro”, explica Brian Lavio, director de Centro de Valores. Luego, por supuesto, están todo aquellos tesoros que, como en La Casa de Papel, la popular serie de Álvaro Morte y Úrsuela Corberó, podrían movilizar a cualquier banda criminal: escrituras, criptomonedas, acciones, grabaciones, patentes… “Hay de todo. Tenemos hasta un Velázquez”, prosigue Lavio mientras enseña a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA su búnker.

En Centro de Valores pueden almacenarse 10.000 cajas de seguridad, 180.000 botellas de vino y 1.200 obras de arte / ALBA VIGARAY

El espacio, que se encuentra en el barrio de Tetuán, en una calle estratégicamente buscada, tiene 1.400 metros cuadrados. Y, en su interior, alberga un férreo corazón de resina de hormigón. Un material a prueba de explosivos y radiales. "De hecho, si alguien quisiera romperolo, necesitaría 16 horas. El proyecto empezó en 2021. Por aquel entonces, nos dimos cuenta de que en España había un problema con el almacenamiento de vino. Si un restaurante quería asegurar 2.000 botellas, necesitaba crear una instalación específica. De lo contrario, se lo denegarían. Y lo normal es que, con ella, como poco, incurriese en un gasto de 20.000 euros. Así que decidimos crear un depósito para estos casos. Más adelante, incorporamos las cajas fuertes. En España no había tanta tradición como en Suiza, por ejemplo. Y, por tanto, las opciones eran pocas”.

Brian Lavio, rodeado por las 10.000 cajas fuertes que acoge Centro de Valores. / ALBA VIGARAY

En total, pueden almacenar 10.000 cajas de seguridad, 180.000 botellas de vino y 1.200 obras de arte. Todo está perfectamente vigilado con lectores dactilares, biometrías faciales, visores inteligentes… Es tal el nivel de protección que estos datos se comprueban cada vez que los clientes pasan de una sala a otra. “Son nuestra prioridad. De ahí que no quisiéramos alquilar un edificio al uso. Al comprarlo, pudimos supervisar todas las aristas posibles. Como el hecho de que ninguna pared de la cámara pegue con la casa de un vecino. Lo más importante era que el metro no pasara por aquí y que no se tratase de una zona inundable”, añade Lavio.

Normas antiblanqueo

Hay sensores volumétricos y sísmicos, de fuego cruzado, ópticos, de calidad del aire… La sensación de control es tan alta que, por momentos, a lo largo de sus pasillos, la visita resulta hasta claustrofóbica. Todo para dar la mayor fiabilidad posible a sus usuarios. Tanto es así que estos serán investigados para así asegurar la legalidad de sus actos. “Aplicamos las normas sobre blanqueo de capitales y consultamos las listas de Interpol. No podemos saltarnos ningún paso. De lo contrario, pondríamos en riesgo al resto”, apunta. Por ello, no aceptan políticos: “No tiene sentido que aceptemos a cualquier persona expuesta públicamente”. Quienes ya tienen algo guardado en Centro de Valores pueden gestionarlo a través de la web, lo que les permite disponer de ellos en cualquier momento.

Pese a las exigentes condiciones, los precios de Centro de Valores son populares / ALBA VIGARAY

Además, he aquí otra condición más, deberán ser acompañados siempre por alguien del equipo para acceder a sus respectivos compartimentos, que sólo se abrirán si llevan las dos llaves de seguridad. Pese a las exigentes condiciones, los precios son populares. Lo que, poco a poco, ha ido atrayendo a otro tipo de perfiles menos habituados a estos servicios. Es, en la actualidad, la única empresa que los ofrece en España con tantas garantías. Y, en Europa, incluso, compite entre las más punteras. “Madrid se ha convertido en una metrópoli. Y, por tanto, exige unos productos diferentes a los de cualquier otra ciudad”, subraya el empresario.

Productos prohibidos

El arte que mueve la ciudad fue uno de sus alicientes. “Tiene sus museos y ferias. Es uno de los lugares donde más obras hay del mundo. Y, en consecuencia, cualquier persona puede coleccionarlas. Estamos trabajando con diferentes galerías. Acuden a nosotros cuando les llegan cuadros que van a exhibir próximamente, pero no tienen la seguridad adecuada para custodiarlos. Recientemente, por ejemplo, hemos recibido algunos ejemplares que entregaremos cuando vaya a inagurarse la exposición”, sentencia. También funcionan como depósito aduanero: es el caso de extranjeros que compran piezas en España, pero no se las llevan para evitar el coste del traslado y el pago de impuestos en sus países. Así que optan por guardarlas en su lugar de origen y, con tiempo, sabiendo que están bien protegidas, estudiar otras opciones.

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En Centro de Valores se aplican las normas de blanqueo de capitales y se consultan las listas de Interpol. / ALBA VIGARAY

Entre sus planes está ofrecer, en el futuro, aún sin fecha a la vista, un servicio de armería. No obstante, en caso de salir adelante, se trataría de un servicio al margen de los ya existentes. ¿Rechazarían algún objeto? Lavio es claro: “Todo lo que sea ilegal, como explosivos y drogas. Pero tampoco aceptamos productos químicos y alimentarios”. La verdadera pregunta, quizá, dado el éxito de su propuesta, no es cuánto vale aquello que se guarda bajo siete llaves, sino cuánto perderíamos si desapareciera. En Centro de Valores, al fin y al cabo, ay, no sólo se cuidan tesoros: también se blindan historias. ¿Qué hay más valioso que eso?