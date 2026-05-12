Madre de un joven con autismo: "Me agrede, la conselleria no lo ingresa en ninguna residencia y temo por mi vida"

Teresa Aragó no puede más. Lo reconoce sin tapujos y con infinita tristeza tras admitir que su hijo la agrede, que teme por su vida, que la situación es insostenible y que en los 20 minutos que pasan entre que ella llama al 112 y llega la policía "puede pasar cualquier cosa".

El joven, de 22 años y con autismo severo, reacciona con agresividad ante un entorno que se vuelve hostil para él de forma muy rápida y muy frecuente. Una moto muy ruidosa que surge de la nada puede suponer el comienzo de una crisis que la madre hace tiempo que ni sabe ni puede manejar. Su nombre empieza por G.

El primer ingreso hospitalario de G. por una crisis fue en 2017, cuando era un adolescente de 13 años. Ahora mismo, con 22, está ingresado de nuevo en el hospital tras el último brote agresivo. Pero su madre sabe el final: dos semanas más ingresado y le darán el alta. Y juntos regresarán a casa hasta la siguiente agresión. "Tiene un autismo severo y no sabe lo que hace. Reacciona de esa manera ante la hostilidad y para él cualquier cosa se torna hostil muy rápido. Me agrede a mí y agrede a su Pati (asistente personal infantil). De hecho, cambiamos de profesional constantemente porque es un verdadero problema", explica la mujer, que vive sola con su hijo.

Teresa muestra la documentación sobre su hijo. / Germán Caballero

Hace más de un año que las conductas agresivas del joven se han convertido en una constante. Por eso la mujer decidió solicitar un plaza en una residencia para su hijo. "Así, él está atendido y yo puedo ir a visitarlo porque es que un día va a ocurrir una desgracia", explica la mujer. El problema, sin embargo, es que no hay ni una plaza libre.

"Plazas públicas no hay, pero es que privadas tampoco hay. Desde la Generalitat me indicaron que si yo conseguía una plaza ellos me daban la ayuda que se denomina Prestación Vinculada al Servicio para que pagara la plaza. Pero es que no hay. La red de salud mental es tan limitada que no hay plazas en ninguna parte. De hecho, incluso me han dicho que hay personas en residencias que podrían estar en un piso tutelado, pero que tampoco hay plazas en esos pisos, así que está todo colapsado", explica la mujer.

Ante ese panorama, Teresa acudió al juzgado con todos los avisos dados a la policía, los ingresos de su hijo en la unidad de psiquiatría del hospital y los partes de urgencia. En junio, le solicitó al juez un auto de internamiento para su hijo, que le fue concedido en noviembre. "Un mes después tuvo otro brote, destrozó el aula escolar y tuvo un nuevo ingreso. Ahí decidí ceder la curatela de mi hijo", explica la mujer.

El 11 de marzo de 2026, la mujer recibe la sentencia judicial donde se cede la tutela de G. al Instituto Valenciano de Atención Social y Sanitaria (Ivass) al considerar la situación de Teresa "excesivamente gravosa o que entraña grave dificultad el ejercicio del cargo de curadora". Sin embargo, la mujer, a día de hoy, sigue haciéndose cargo de su hijo, sin plaza en ninguna residencia y sin respuesta de la Administración.

"Me paso todo el día con el botón de teleasistencia al cuello"

"Ya no puedo más. Ante una crisis la situación es la misma: un ingreso en sala, medicación de rescate y a casa. En esta ocasión, después de estar atado 3 días porque, claro, no hay camas en una unidad de psiquiatría, les dije que a casa no lo podían mandar. Lo trasladaron a otro hospital y allí está ingresado, pero sé que es cuestión de un par de semanas. Ya me lo han dicho.¿Y entonces? Se repetirá la misma situación", afirma la mujer.

Y añade: "Cuando G. era pequeño me lo podía manejar. La agresividad de un crío la controlas, pero ya está hecho un hombre. Y temo que cualquier día me dé un mal golpe y me mate. O que le pase algo a él porque está fuera de mi control. Me paso todo el día con el botón de la teleasistencia colgado al cuello. El tiempo que pasa entre que aviso a Emergencias y llega la policía no se lo deseo a nadie. Cada vez es más frecuente y ya no sé qué hacer. El Ivass aún no ha asignado ni al curador. Esto es un abandono total. Mi hijo necesita un centro adecuado, donde pueda tener sus rutinas y lo puedan tratar de forma adecuada. Pero no hay plaza y de verdad que no lo puedo entender. Estamos viviendo un infierno".

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Respuesta de la Conselleria de Servicios Sociales

Desde la Conselleria de Servicios Sociales aseguran que el Auto del Juzgado nº 28 de Valencia, de fecha 10 de marzo de 2026, acuerda el cese de la madre en el ejercicio del cargo y designa al IVASS como curador. "No obstante, dicha resolución judicial aún no es firme a efectos ejecutivos, puesto que está pendiente de que el Juzgado formalice la toma de posesión del cargo por parte del IVASS. A fecha de hoy, este trámite todavía no se ha producido. En consecuencia, el IVASS no ostenta actualmente la curatela ni dispone aún del acceso completo al expediente de la persona, por lo que carece de capacidad legal y material para adoptar decisiones o efectuar derivaciones a recursos asistenciales", concluyen las mismas fuentes.