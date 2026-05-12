Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Sorteos

Sorteo Euromillones del martes 12 de mayo de 2026

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del viernes 8 de mayo de 2026.

Sorteo Euromillones del viernes 8 de mayo de 2026.

Redacción

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 12 de mayo de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 04, 26, 32, 35 y 36 y las estrellas 07 y 5.

El código del Millón ha sido el BZN58201.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Noticias relacionadas

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de hasta 600 euros y sanciones en el permiso de conducir por no respetar la bajada de velocidad obligatoria que ya registra el BOE: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  2. Adiós a las multas por la etiqueta B en ciudad: el Supremo tumba las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego sábanas de primavera más baratas del mercado: por solo 4,49 euros
  4. Multa de hasta 800 e inmovilización del vehículo por circular sin la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la nueva norma
  5. Accidente grave en Gijón: un conductor de patinete, con las piernas rotas después de ser atropellado
  6. Muere con 44 años Marcos Fernández, expresidente de la Sociedad Popular La Regalina de Cadavedo
  7. Mañana de esperan colas kilométricas en Action para conseguir el mantel grande de primavera más barato del mercado: por solo 3,49 euros y repele los líquidos
  8. Golpe al tráfico de drogas en Mieres: una redada policial en un pub nocturno 'escoba' se salda con un detenido y 29 papelinas incautadas

Sorteo Euromillones del martes 12 de mayo de 2026

Sorteo Euromillones del martes 12 de mayo de 2026

El Levante remonta ante el Celta para dormir fuera del descenso

Los padres de la "casa de los horrores" de Oviedo no podrán acercarse a sus hijos en 3 años y 4 meses pero sí llamarles por teléfono

Los padres de la "casa de los horrores" de Oviedo no podrán acercarse a sus hijos en 3 años y 4 meses pero sí llamarles por teléfono

El PP acusa al Gobierno de Barbón de “tapar su negligencia” en Cerredo y de evitar compensar a todas las víctimas

El PP acusa al Gobierno de Barbón de “tapar su negligencia” en Cerredo y de evitar compensar a todas las víctimas

Anna Traveset: «Sin insectos polinizadores el chocolate o el café serán sólo para millonarios»

Anna Traveset: «Sin insectos polinizadores el chocolate o el café serán sólo para millonarios»

Susto en Lugones con el vuelco de un camión en una obra de la Avenida de Gijón

Susto en Lugones con el vuelco de un camión en una obra de la Avenida de Gijón

La red eléctrica de la zona central asturiana no tiene capacidad para ayudar a crecer a la gran industria de la comarca, dicen los expertos

La red eléctrica de la zona central asturiana no tiene capacidad para ayudar a crecer a la gran industria de la comarca, dicen los expertos
Tracking Pixel Contents