Daniella, la hija recién graduada de la asturiana Paula Echevarría y David Bustamante, todo sonrisas en su graduación

Si se atiende a “Lecturas”, viento en popa va la relación entre Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias. La revista cuenta otra cita de ambos en casa de la actriz, en Madrid, donde fue el actor a verla en una escapada de su rodaje en San Sebastián. En portada también se ve a Rosalía, ahora revolucionando Sevilla con sus conciertos, en este caso, sorpresa. Belén Rueda habla de la hija que se le murió hace años y Marta López celebra su año de casada con un viaje a Maldivas.

Una de las asturianas más universales, la candasina Paula Echevarría, se ha ido de graduación. La de su hija Daniella, que reunió a sus orgullosos padres. David Bustamante se separó hace años de la actriz, pero ambos se llevan muy bien a juzgar por las fotos que publican “Semana” y otras revistas más. Hay preocupación por la baronesa Tita Thyssen, que no acaba de recuperarse de una neumonía y tiene a sus tres hijos a su alrededor. La revista cuenta que Borja viajó de urgencia para verla. Isabel Pantoja y su hija Isa se han reconciliado y “Semana” cuenta todos los detalles. Foto grande para la Duquesa de Gales, Kate Middleton, que superó el cáncer pero mantiene una rutina de cuidados muy estricta.

En “Hola” se van de cumpleaños: los 60 años de Marta Sánchez. La cantante se rodeó de familia y amigos para festejarlo por todo lo alto como se ve en la portada. Además, hay más celebraciones: las comuniones de Markuss y Juan, hijos de Carlos Baute y Gemma Ruiz Cuadrado (ex del exministro Francisco Álvarez Cascos), respectivamente; y la citada graduación de Daniella.

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Precisamente son la chica y sus padres los que protagonizan la portada de “Diez Minutos”, con una gran foto de los tres. La revista recuerda que ambos no posaban juntos desde hace cuatro años. El empresario de origen asturiano Paco Arango se casó días atrás y hay fotos de la ceremonia. Almudena Cid, exgimnasta, concede entrevista y Julia Janeiro, “Jules”, se va al gym para entrenarse para su primera incursión televisiva.