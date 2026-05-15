Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España y el mundo: "La atmósfera está enviando señales muy claras"
Un adelanto de los patrones atmosféricos que marcarán la primavera y el verano de 2026, con episodios de lluvias persistentes, tormentas severas y olas de calor que se alternarán sin tregua
Jorge Rey lo tiene claro, y es que la Semana Santa de 2026 ha marcado un punto de inflexión en la interpretación de las cabañuelas.
Los cambios observados en la atmósfera y en los océanos, incluida la posible llegada de un Niño de intensidad histórica, anticipan meses de contrastes meteorológicos.
España será uno de los escenarios donde estos vaivenes se manifestarán con mayor claridad.
Mayo: alternancia entre frentes, tormentas y calor incipiente
Los primeros días de mayo traerán lluvias persistentes a Galicia y el Cantábrico, mientras el centro registrará nubosidad y chubascos débiles. El sur y el Mediterráneo mantendrán un tiempo más estable.
Entre el 4 y el 6, un frente poco activo cruzará el oeste y el centro, dejando lluvias débiles también en Andalucía Occidental y Extremadura. El Mediterráneo seguirá estable.
Del 7 al 9, llegará la convección generalizada: tormentas frecuentes en Castilla-La Mancha, Madrid, el Sistema Ibérico y el Sistema Central, con episodios localmente fuertes hacia el Mediterráneo.
A partir del 13, se impondrá una mejoría clara, seguida entre el 14 y el 17 por un nuevo frente que afectará al oeste, norte y centro. El sur, en cambio, vivirá subidas térmicas.
Entre el 18 y el 22, volverán las tormentas débiles en zonas de montaña y una ligera reactivación en el Mediterráneo. Del 23 al 27, la estabilidad regresará con calor moderado en el sur. Hacia el 28-31, tormentas aisladas en el interior y estabilidad general en el resto.
Junio: tormentas fuertes, descensos térmicos y un final de mes abrasador
Del 1 al 5, dominará la estabilidad, con calor en ascenso en el sur y el interior. Entre el 6 y el 8, se producirá una ruptura: tormentas fuertes en la Meseta y el Sistema Ibérico, y episodios intensos en el Mediterráneo.
Del 9 al 12, un descenso térmico generalizado y nubosidad abundante en el norte marcarán un paréntesis fresco. Entre el 13 y el 18, volverá la estabilidad y el calor claro en el sur.
Del 19 al 23, regresarán las tormentas aisladas en el interior y algunas más intensas hacia el Mediterráneo. Del 24 al 30, un anticiclón dominante traerá calor creciente en toda España, preludio de un inicio de julio muy cálido.
Julio: calor extremo, irrupciones tormentosas y un final abrasador
Entre el 1 y el 4, el calor seguirá intensificándose. Del 5 al 7, la llegada de una dana provocará tormentas muy intensas en el Sistema Central, el Sistema Ibérico y Castilla-La Mancha, con tormentas severas en el Mediterráneo y un descenso térmico notable en el sur.
Del 8 al 10, los termómetros bajarán y el norte registrará abundante nubosidad. Entre el 11 y el 16, volverá la estabilidad total y el calor fuerte en el centro y sur.
Del 17 al 21, aparecerá una inestabilidad débil con tormentas dispersas. Del 22 al 31, el anticiclón impondrá calor intenso generalizado.
Agosto: verano clásico, tormentas puntuales y una ola de calor severa
Del 1 al 5, el calor será normal para la época, más fuerte en el sur. Entre el 6 y el 8, tormentas de tarde en el interior y episodios débiles en el Mediterráneo.
Del 9 al 12, un descenso térmico refrescará el norte. Del 13 al 20, la estabilidad dominará con calor sostenido. Entre el 21 y el 25, volverá la inestabilidad con tormentas aisladas en zonas de montaña y episodios muy localizados en el Mediterráneo.
Del 25 al 31, el centro y sur afrontarán una ola de calor intensa, con temperaturas muy elevadas.
Septiembre: calor tardío, primeros temporales y un Mediterráneo explosivo
Del 1 al 4, España vivirá un calor tardío generalizado. Entre el 5 y el 8, un frente afectará a Galicia y el Cantábrico con lluvias claras, extendiéndose débilmente al centro.
Del 9 al 12, un descenso térmico general traerá lluvias persistentes al Cantábrico. Entre el 13 y el 17, un nuevo impulso atlántico dejará lluvias en el oeste, norte y centro.
El episodio clave llegará entre el 18 y el 22: un Mediterráneo muy activo, con tormentas intensas en Valencia, Cataluña, Baleares y zonas del Sistema Ibérico. Se formará una dana mediterránea que podría generar episodios severos.
Del 23 al 30, la situación tenderá a la estabilización, con temperaturas más suaves y la posibilidad del clásico veranillo de finales de septiembre.
El planeta también se agita: tornados, monzones y ciclones
Mientras España atraviesa estos contrastes, el resto del mundo vivirá fenómenos igualmente destacados:
- En Estados Unidos, el Callejón de los Tornados registrará supercélulas en Texas, Oklahoma y Kansas, además de episodios severos en Missouri, Arkansas y Tennessee.
- En India, el monzón arrancará con fuerza en Kerala y Bombay, con lluvias torrenciales y acumulados extremos.
- En África Occidental, tormentas organizadas afectarán a Nigeria, Níger, Malí y Burkina Faso.
- En Europa Central, Alemania, Suiza y Austria afrontarán tormentas fuertes a mediados de julio.
- En el Atlántico y el Caribe, se prevé actividad ciclónica relevante entre julio y septiembre, con riesgo para Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y zonas del Golfo de México.
- En Asia, episodios de lluvias extremas afectarán al Ganges, Bangladesh y el sur de China.
- Multa de hasta 600 euros y sanciones en el permiso de conducir por no respetar la bajada de velocidad obligatoria que ya registra el BOE: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Cada día cierra un comercio en Asturias y en una céntrica calle de Oviedo tres históricos se sumarán a la lista: 'No se gana para todos los gastos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la lámpara recargable que es la más barata del mercado: es ideal para irte de vacaciones
- El drama de los interinos asturianos: 'Me planto con 60 años teniendo que aprobar una oposición y pudiendo irme a la calle
- Adiós a las multas por la etiqueta B en ciudad: el Supremo tumba las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
- Preacuerdo para los 710 despidos de Capgemini en España (algunos asturianos), con primas de hasta 24.000 euros a las salidas voluntarias
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego sábanas de primavera más baratas del mercado: por solo 4,49 euros
- La conexión con Asturias de David Mesonero, alineado con la alternativa a presidir el Real Madrid