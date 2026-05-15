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Brote de hantavirus

Canarias analizará si el operativo del 'MV Hondius' afectó a su imagen turística

El Gobierno autonómico encargará un estudio para analizar si la escala del crucero afectado por hantavirus en el muelle de Granadilla ha tenido repercusión sobre la imagen del Archipiélago

El crucero 'MV Hondius' en su salida del puerto de Granadilla rumbo a Países Bajos

El crucero 'MV Hondius' en su salida del puerto de Granadilla rumbo a Países Bajos / Andrés Gutiérrez

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias encargará un estudio para determinar si la presencia del crucero 'MV Hondius' en el puerto de Granadilla, en Tenerife, ha tenido algún efecto sobre la imagen turística del Archipiélago. El buque, afectado por un brote de hantavirus, fue objeto de un operativo que generó atención pública y debate institucional.

El presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, explicó este jueves que todavía no puede afirmarse si ha existido o no un perjuicio para el destino. No obstante, señaló que la Consejería de Turismo ya trabaja para analizar la situación y contar con una valoración basada en datos.

"No puedo decir ahora si ha habido daño o no, pero, desde luego, sí puedo decir que desde la Consejería de Turismo se está trabajando para eso", afirmó Clavijo en declaraciones a los medios.

El presidente de Canarias defiende la posición del Archipiélago

El presidente canario insistió en que el Archipiélago "nunca dijo no" a recibir el crucero 'MV Hondius' en el puerto de Granadilla. Según explicó, la postura del Gobierno autonómico fue pedir garantías de seguridad para la población de Tenerife antes de completar el operativo.

Clavijo defendió que solicitar garantías "era una obligación institucional". A su juicio, la solidaridad no puede entenderse como una renuncia a proteger a la ciudadanía ante una situación sanitaria sensible.

"Ser solidario no significa desproteger a tu población y ponerla en riesgo", afirmó el presidente, que consideró que ese mensaje ha sido comprendido por buena parte de la sociedad canaria.

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El jefe del Ejecutivo autonómico también rechazó que pueda cuestionarse el compromiso de Canarias ante situaciones humanitarias. En este sentido, recordó que las Islas afrontan desde hace años la llegada de personas migrantes por la ruta atlántica desde África.

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