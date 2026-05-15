Virus
El ECDC considera muy baja la probabilidad de contagio en Europa por nuevo brote de ébola
La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) ha registrado hasta ahora al menos 65 muertos y 246 sospechosos
EP
La probabilidad de contagio en Europa por el nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) es muy baja, informó este viernes el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).
La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) ha registrado hasta ahora al menos 65 muertos y 246 sospechosos por el brote en la provincia de Ituri (este).
"Con base en la información disponible y las incertidumbres actuales, la probabilidad de infección para residentes de la Unión Europea (UE) y el Espacio Económico Europeo (EEE) en la provincia de Ituri o que viajen allí es baja", advirtió el ECDC.
Este organismo señaló que, para la población europea en general, la probabilidad de infección es "muy baja" debido "a la limitada posibilidad de importación y de transmisión posterior en Europa".
El ECDC está siguiendo de cerca la evolución del brote en contacto con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África, la Comisión Europea y la Organización Mundial de la Salud.
El brote fue confirmado tras detectar el virus del Ébola -una cepa diferente al Zaire- en 13 de las 20 muestras analizadas en el laboratorio del Instituto Nacional de Investigación Biomédica (INRB) de la RDC y después de consultar con el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública de este país.
Este país sufrió otro brote de ébola entre el 4 de septiembre y el 1 de diciembre de 2025, que causó 45 muertos y 64 casos en la provincia de Kasai (centro).
El actual es el decimoséptimo brote de esta enfermedad declarado en el país desde que se descubrió por primera vez en 1976.
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