Escala
El crucero del brote de norovirus llega a A Coruña y Sanidad Exterior determinará si los pasajeros pueden desembarcar
En el día de ayer se mantenían 30 casos activos de gastroenteritis por norovirus
Alberto Rivera
El crucero 'Ambition', que fue aislado por un brote de norovirus con decenas de pasajeros y miembros de la tripulación con síntomas de gastroenteritis, ya se encuentra en el Puerto de A Coruña.
Con unos minutos de adelanto sobre la hora prevista, las 9.30 horas, el barco ha llegado procedente de la ciudad francesa de Burdeos y se quedará en la ciudad 10 horas y media hasta las 20.00 horas, hora en la que partirá hacia Gijón. El trasatlántico ha hecho entrada en A Coruña en una mañana de mucha niebla y llovizna.
El siguiente paso es que un equipo de Sanidad Exterior entrará en la nave para inspeccionar y determinar si los pasajeros pueden desembarcar en la ciudad.
Treinta casos activos
Ante esta escala, la Delegación del Gobierno ha mantenido en la tarde de este viernes una reunión de coordinación en la que se han reunido con la Autoridad Portuaria de A Coruña, el Concello, la Xunta de Galicia, Capitanía Marítima, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como la consignataria del buque y responsables de la Terminal de Cruceros para acordar la llegada del barco, al tratarse de una escala no prevista inicialmente.
Según han explicado, a fecha de este viernes únicamente hay 30 casos activos de gastroenteritis común de un total de alrededor de 1.700 personas que están en el crucero, entre pasaje y tripulación. En un primer momento, las autoridades francesas habían reportado que había alrededor de 80 personas con síntomas.
Cumplen los requisitos
Tras la reunión de coordinación han asegurado que la entrada en aguas españolas ha sido autorizada por Capitanía Marítima al cumplir el barco con todos los requisitos establecidos. Una vez atraque, los servicios de Sanidad Exterior accederán al buque para una inspección rutinaria y análisis de la situación, con el fin de determinar la autorización para el desembarque del pasaje, siguiendo los protocolos de seguridad y salud pública establecidos.
Tal y como destaca la Delegación del Gobierno, esta escala es posterior a la efectuada en Burdeos, donde finalmente fue autorizado el desembarque del pasaje sin que se registrasen incidencias.
"Desde la Delegación del Gobierno, y el resto de administraciones, trasladamos un mensaje de tranquilidad, destacando que la situación está monitorizada y que se están aplicando todas las medidas contempladas para garantizar la seguridad tanto a pasajeros como al personal portuario y a la población", explican en un comunicado difundido a los medios.
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