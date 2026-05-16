La selección de vinos semanal del periodista y crítico gastronómico Luis M. Alonso

Pelito lindo 2023

Se llama así por el mote adquirido en el pueblo por el dueño original de los viñedos en Villanueva de Ávila. Monovarietal de garnacha elaborado por Las Pedreras en una diminuta parcela a una altura de más de mil metros, suelo de granito y gran exposición al sol. Crianza de doce meses en barrica de roble francés. Elegante de fina complejidad, en una cata ciega podría parecer que uno está bebiendo un pinot noir. En nariz guarda recuerdos balsámicos, notas especiadas y herbáceas con toques redondos de fruta y matices minerales más ligeros; en boca, el vino es fluido a la vez que profundo. Inolvidable. Entre 55 y 60 euros la botella.

Pruno Finca Villacreces 2023

De este tinto de Ribera del Duero se puede decir que ha sabido mantenerse fiel al título que lo encumbró cuando la revista «The Wine Advocate» no dudó en considerarlo mejor vino español por debajo de los 20 dólares. Desde entonces no ha fallado haciendo honor a su buenísima relación calidad precio. Tempranillo, con pequeña mezcla de cabernet sauvignon y merlot, la añada de Pruno de 2023 vuelve a ser la de un vino intenso y con cierta complejidad. Crianza de diez meses en madera. Tonalidad rojo picota, en la nariz desprende aromas de cacao y toffe, con un fondo de fruta roja confitada y ligeros recuerdos minerales. En la boca es carnoso, equilibrado, buen tanino, y notas finales de regaliz. Alrededor de 14 euros la botella.

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Tío Pepe Fino en Rama 2026

El último regalo de la bodega de La Constancia a los aficionados del Marco de Jerez es este Tío Pepe fino en rama que surge como cada primavera desde hace diecisiete años, esta vez con una nueva imagen corporativa en la botella. Fruto del trabajo del enólogo y master blender Antonio Flores, junto a Silvia Flores, y proveniente de las mejores botas de las soleras de los pagos más emblemáticos jerezanos. Enseguida se perciben las notas de tiza y talco, y los toques salinos. Se suman el frescor de la camomila y el limón, y los sutiles matices de panadería y levadura fresca. En boca, es complejo, muy seco, fresco y vibrante, con un toque ligeramente salado que lo hace irresistible. Característico amargor al final. El precio de la botella ronda los 20 euros.