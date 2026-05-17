Madres contra la LGTBIfobia

Ángeles Fal es presidenta de la asociación Llar Trans

Hoy, 17 de mayo, denunciamos la LGTBIfobia, y la violencia que se ceba especialmente con nuestras hijas, mujeres trans, "vulnerabilizadas" por quienes desprecian su existencia. Queremos, como cualquier madre, que nuestras hijas puedan vivir tranquilas, decidir sobre sus vidas sin presiones ni violencias, labrarse un futuro, trabajar y ser todo lo felices que puedan, como cualquier otra chica de su edad. Exigimos a las instituciones que ponga los medios para ello.

España lidera este año el ranking de 49 países europeos, basado en el respeto a los derechos LGTBI+, publicado por ILGA-Europe con motivo de este 17 de mayo; demostrando lo que se hace posible cuando un Gobierno toma la decisión deliberada de avanzar en igualdad en lugar de retroceder. Pero no todas las comunidades autónomas están en igualdad de condiciones, y el gobierno asturiano va rezagado en esta cuestión. La aprobación de la ley asturiana, que permitirá cumplir con las responsabilidades autonómicas mandatadas por la ley estatal 4/2023, será un paso importante en ese sentido. Es competencia y responsabilidad del gobierno regional tomar esa decisión deliberada de que Asturias avance también en igualdad en lugar de retroceder.

El borrador de esa ley ha sido elaborado por asociaciones y sindicatos del Observatorio contra la LGTBIfobia, junto con la dirección general con competencias LGTBI, asesoradas por juristas de la Universidad de Oviedo durante unas 40 reuniones y revisada por todas las Consejerías implicadas. Con esmero y construyendo consensos, han elaborado un texto para ganar en derechos y construir una Asturias más amable, justa, mejor. Ese trabajo, en el que las personas implicadas representan a muchas más, merece respeto y valoración.

Esta ley va de derechos, igualdad de trato y personas. No de Biología. Lo dejaron muy claro esta semana las dos biólogas que comparecieron en la Junta del Principado como parte de su tramitación, aunque algunas voces han usado la Biología como arma contra esos derechos desde el biologicismo (corriente de pensamiento que reduce la explicación de las características humanas a factores biológicos). Es una cuestión ideológica, no científica. Y lo sabemos especialmente las mujeres, que lo hemos sufrido: La falsa preponderancia biológica del cerebro masculino basada en su tamaño, o la supuesta debilidad biológica femenina para justificar que las mujeres se queden en casa y no desarrollen según qué trabajos o aficiones, son ejemplos. Biologicismo, biologismo o determinismo biológico que se ha utilizado históricamente por ciertas élites para mantener relaciones de poder, con ejemplos de barbaridades como la eugenesia, el sexismo, o el racismo justificadas con argumentarios "biológicos", torticeros y sesgados.

Los discursos en contra de leyes orientadas a garantizar derechos y a la no discriminación, y a ayudar a poner en marcha mecanismos contra la LGTBIfobia, nos recuerdan circos y cacerías. No entendemos la obsesión por convertir a nuestras hijas en sospechosas de todo tipo de delitos potenciales de forma gratuita. Son escasas voces, pero ruidosas, sembrando discursos de odio que abonan el terreno de la violencia contra ellas.

Sabemos que hoy nuestras hijas no están solas. Tienen cada vez más aliadas acompañándolas y defendiéndolas: a sus familias, amistades, vecinas, profesorado, compañeros… Nuestra Asturias es mayoritariamente abierta, inclusiva y defensora de los derechos humanos.

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Esta semana hemos escuchado a muchos comparecientes, profesionales expertos y personas interesadas que han expuesto en la Junta del Principado de Asturias su apoyo al texto de la Ley LGTBI+ asturiana que se está tramitando. Su implicación con los derechos que puede garantizar esta ley nos da esperanza. La tramitación seguirá con la apertura del periodo de enmiendas por los grupos parlamentarios. En su mano está hacer realidad los necesarios objetivos de esta ley. Les pedimos que se sumen a esta sociedad que apoya a las personas y no las trata como objetos, ni como meras teorías opinables, que sumen derechos contra el odio. Que nuestras hijas tengan también a esta institución a su lado, garantizándoles esa normalización y humanidad a las que tienen derecho.